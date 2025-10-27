Les retards de vols dépassent les 4 300 au 27e jour de la fermeture du gouvernement

La crise du transport aérien s'est aggravée avec plus de 4.300 vols retardés dans tout le pays lundi, après plus de 8.800 retards dimanche, et les absences des contrôleurs aériens ont augmenté alors que la fermeture du gouvernement fédéral en est à son 27ème jour.

L'Administration fédérale de l'aviation a cité des pénuries de personnel affectant les vols dans le Sud-Est et à l'aéroport de Newark dans le New Jersey, tandis que l'agence a imposé un arrêt au sol à l'aéroport d'Austin au Texas et un programme de retard au sol à l'aéroport international de Dallas Fort Worth qui a retardé les vols d'une moyenne de 18 minutes.

Southwest Airlines LUV.N a eu 47%, ou 2 089, de ses vols retardés dimanche, tandis qu'American Airlines AAL.O a eu 1 277, ou 36%, de ses vols retardés, selon FlightAware, un site web de suivi des vols. United Airlines UAL.O a eu 27%, ou 807, de ses vols retardés et Delta Air Lines DAL.N a eu 21%, ou 725, de ses vols retardés.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire. L'administration Trump a averti que les perturbations des vols augmenteront à mesure que les contrôleurs manqueront leur premier salaire complet mardi.

Lundi, Southwest avait 24% de vols retardés, American 18% et Delta 13% à 17h00 ET (2100 GMT), selon FlightAware.

Un fonctionnaire du ministère américain des transports a déclaré que 44 % des retards de dimanche étaient dus à l'absence de contrôleurs, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 5 % habituels.

Les retards et les annulations de plus en plus nombreux alimentent la frustration du public et intensifient l'examen de l'impact du shutdown, ce qui accroît la pression sur les législateurs pour qu'ils sortent de l'impasse budgétaire.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, s'est rendu à Cleveland pour rencontrer les contrôleurs lundi, tandis que le syndicat National Air Traffic Controllers Association prévoit d'organiser des manifestations dans de nombreux aéroports mardi pour souligner la première absence de salaire.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture de la FAA.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle dans les aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.