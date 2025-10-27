Les retards de vols dépassent les 1 660 alors que la fermeture du gouvernement atteint son 27e jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des chiffres supplémentaires, paragraphes 3-6) par David Shepardson

La crise du transport aérien s'est aggravée avec plus de 1.660 vols retardés dans tout le pays lundi et plus de 8.600 retards dimanche, les absences des contrôleurs aériens augmentant dans un contexte de fermeture du gouvernement fédéral qui en est à son 27e jour.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a fait état d'un manque de personnel affectant les vols dans le Sud-Est et à l'aéroport de Newark dans le New Jersey, tandis que la FAA a imposé un retard au sol à l'aéroport international de Los Angeles qui a retardé les vols de 25 minutes en moyenne.

Selon FlightAware, un site web de suivi des vols, 45 % des vols de Southwest Airlines LUV.N , soit 2 000 vols, ont été retardés dimanche, tandis que près de 1 200 vols d'American Airlines AAL.O , soit un tiers, ont été retardés. United Airlines UAL.O a enregistré 24 %, soit 739, de ses vols retardés et Delta Air Lines DAL.N a enregistré 17 %, soit 610, de ses vols retardés.

Un responsable du ministère américain des transports a déclaré que 44 % des retards de dimanche étaient dus à des absences de contrôleurs, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 5 % habituels.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire et ne recevront pas leur premier salaire complet mardi.

Les retards et les annulations de plus en plus nombreux alimentent la frustration du public et intensifient l'examen de l'impact du shutdown, ce qui accroît la pression sur les législateurs pour qu'ils sortent de l'impasse budgétaire.