Les retards de paiement s'améliorent mais les entrepreneurs restent inquiets selon le cabinet ARC

"Les retards de paiement se sont réduits et c'est un constat très positif. Mais dans un contexte de disparition du "quoi qu'il en coûte", de remboursement des PGE, de crainte d'une frilosité des banques, les entreprises redoutent une augmentation des dépôts de bilan et des difficultés de remboursements chez leurs clients.", commente Denis Le Bossé, président du cabinet ARC.

Par ailleurs, près de 50% prévoient un délai d'un à deux ans pour effacer les effets des différentes crises subies sur leur santé financière mais elles sont 40% à ne pas l'envisager avant 3 à 5 ans voire davantage, dans un contexte où le coût de l'énergie (27%) et l'approvisionnement en marchandises et matières premières (26%) sont les principales difficultés qu'elles rencontrent.

La part des entreprises prévoyant une croissance de leur activité au cours des 6 prochains mois (23%) est bien moins importante qu'en 2021 (45%) et davantage de sociétés en prévoient le recul (15% contre 8% en 2021).

(AOF) - Le baromètre 2022 publié par le cabinet ARC avec le concours de l'Ifop, acteur de la gestion du poste client et du recouvrement de créances, montre que les délais de paiement sont en baisse mais que l'inquiétude des entreprises pour leur avenir reste manifeste. Malgré l'instabilité du contexte économique actuel, la majorité des entreprises interrogées (61%) mise sur le maintien à l'équilibre de leur activité. Peu d'optimisme est néanmoins ressenti pour l'avenir : 64% d'entre elles pensent que le taux de croissance sera inférieur à 2%.

