Les résultats trimestriels de Hims & Hers sont en deçà des attentes en raison d'une activité en baisse aux États-Unis et d'une diminution des dépenses des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 et mise à jour concernant les actions)

Lundi, Hims & Hers Health HIMS.N a déçu les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et a annoncé une perte inattendue due à la baisse des dépenses par abonné et à la faiblesse de ses activités aux États-Unis, ce qui a entraîné une chute d'environ 10 % de son cours en bourse après la clôture.

La société a réorienté sa stratégie vers des traitements personnalisés, dans un contexte de renforcement de la surveillance réglementaire.

La Food and Drug Administration américaine a pris des mesures pour restreindre la préparation de versions génériques des médicaments à base de GLP-1 et a précédemment renvoyé Hims devant le ministère de la Justice pour des violations potentielles, ce qui a fait baisser ses actions.

« Au premier trimestre, nous avons opéré un pivot stratégique qui a élargi notre gamme de produits de marque à base de GLP-1, et les premiers signaux de la demande indiquent que notre audience auprès des consommateurs s'élargit de manière significative », a déclaré Yemi Okupe, directeur financier, expliquant la baisse du chiffre d'affaires mensuel moyen par abonné, passé de 85 dollars l'année précédente à 80 dollars.

Par ailleurs, la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et prévoit des ventes plus fortes au deuxième trimestre, supérieures aux estimations.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 608,1 millions de dollars, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 616,85 millions de dollars.

La société a également annoncé une perte de 40 cents par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 4 cents par action.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,8 et 3 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 2,7 à 2,9 milliards de dollars.

En mars, Hims a déclaré qu'elle s'associerait à Novo Nordisk NOVOb.CO pour proposer sur sa plateforme son médicament phare contre l'obésité, Wegovy, mettant ainsi fin à un litige juridique entre les deux sociétés.

Ce litige faisait suite au lancement par Hims d'une alternative à base de préparations magistrales à bas prix au Wegovy, dont la commercialisation a depuis été interrompue.

Hims prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 680 et 700 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 642,95 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.