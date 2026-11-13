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Les résultats trimestriels d'Asmodee dépassent les prévisions grâce à de solides ventes de jeux de société et de cartes à collectionner
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 07:28

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L'éditeur suédois de jeux de société Asmodee ASMDEEb.ST a annoncé vendredi des résultats trimestriels largement supérieurs aux prévisions, grâce à une croissance à deux chiffres de ses ventes dans toutes les catégories de jeux.

  • Le chiffre d'affaires a progressé de 33,3% en croissance organique pour atteindre 551,8 millions d'euros (610,2 millions de dollars), bien au-delà des prévisions du marché qui tablaient sur une croissance organique de 18,3% à 490 millions d'euros

  • Les ventes de jeux de société ont progressé de 18,4% au troisième trimestre, tandis que celles des jeux de cartes à collectionner ont enregistré une hausse de 51,6%

  • Le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) a bondi de 49,5% pour atteindre 113,8 millions d’euros, contre une estimation de 97,4 millions d’euros issue du consensus fourni par la société

  • Asmodee, qui distribue les cartes Pokémon, « Magic: The Gathering » de Hasbro HAS.O , ainsi que les cartes One Piece de Bandai Namco 7832.T , avait précédemment déclaré que les jeux de cartes à collectionner constituaient une catégorie extrêmement solide et pérenne

  • Le mois dernier, Hasbro a revu à la hausse ses prévisions annuelles , « Magic: The Gathering » stimulant la demande à l’approche de la période cruciale des fêtes de fin d’année

(1 dollar = 0,9042 euro)

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