Les résultats trimestriels d'Asmodee dépassent les prévisions grâce à de solides ventes de jeux de société et de cartes à collectionner

L'éditeur suédois de jeux de société Asmodee ASMDEEb.ST a annoncé vendredi des résultats trimestriels largement supérieurs aux prévisions, grâce à une croissance à deux chiffres de ses ventes dans toutes les catégories de jeux.
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Le chiffre d'affaires a progressé de 33,3% en croissance organique pour atteindre 551,8 millions d'euros (610,2 millions de dollars), bien au-delà des prévisions du marché qui tablaient sur une croissance organique de 18,3% à 490 millions d'euros
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Les ventes de jeux de société ont progressé de 18,4% au troisième trimestre, tandis que celles des jeux de cartes à collectionner ont enregistré une hausse de 51,6%
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Le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) a bondi de 49,5% pour atteindre 113,8 millions d’euros, contre une estimation de 97,4 millions d’euros issue du consensus fourni par la société
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Asmodee, qui distribue les cartes Pokémon, « Magic: The Gathering » de Hasbro HAS.O , ainsi que les cartes One Piece de Bandai Namco 7832.T , avait précédemment déclaré que les jeux de cartes à collectionner constituaient une catégorie extrêmement solide et pérenne
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Le mois dernier, Hasbro a revu à la hausse ses prévisions annuelles , « Magic: The Gathering » stimulant la demande à l’approche de la période cruciale des fêtes de fin d’année
(1 dollar = 0,9042 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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