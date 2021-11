Les résultats solides de SSR Mining soutiennent les ETF argentins

L'indice de référence du marché argentin, le S&P Merval (MERV), a clôturé à +3,16% ce mercredi, soutenu par des actions du secteur des métaux et des services publics.

L’indice de référence du marché argentin, le S&P Merval (MERV), a clôturé à +3,16% ce mercredi, soutenu par des actions du secteur des métaux et des services publics, notamment Ternium Argentina (fabricant d’acier, +6,55%), Aluar (fonderie d’aluminium, +5,46%), Central Puerto (services publics, +5,11%) et Edenor (services publics, +4,47%). D’autres sociétés étrangères dont le siège social est situé en Argentine ou qui y sont fortement implantées ont également progressé, notamment SSR Mining (propriétaire de la plus grande mine d’argent d’Argentine, +10,04 %) et MercadoLibre (marché en ligne, +1,54 %). La hausse de l’action SSR Mining est liée aux résultats solides du troisième trimestre annoncés par la société.

Dans l’espace ETF, Global X MSCI Argentina ETF (ARGT), qui investit dans des titres parmi les plus importants et les plus liquides exposés à l’Argentine, a gagné +2,61% ce mercredi. L’ARGT a progressé principalement grâce aux gains réalisés mercredi par SSR Mining et MercardoLibre (exposition de 5% et 19% respectivement). Avec des expositions semblables, le iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF (AGT) a progressé de +2,53%.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :