Les résultats et le chiffre d'affaires de Target devraient progresser alors que le redressement de l'entreprise est en cours

** L'action du grand distributeur Target Corp TGT.N a clôturé en baisse de plus de 2 % mardi, dans un marché globalement morose, à la veille de la publication de son rapport trimestriel prévue mercredi avant l'ouverture des marchés, alors que les investisseurs suivent de près la poursuite de son redressement

** Les analystes de Wall Street tablent sur un BPA ajusté de 2,07 $ pour le troisième trimestre fiscal, contre 1,78 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 26,55 milliards de dollars, en hausse de 5 % en glissement annuel, selon LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, TGT a dépassé six fois le consensus sur le BPA, tandis que son chiffre d'affaires n'a dépassé les attentes que quatre fois

** En moyenne, les analystes prévoient pour le troisième trimestre une croissance des ventes à magasins comparables de 3,47 %, contre une croissance de 3,8 % au deuxième trimestre de cette année – qui avait dépassé les attentes – et face à une baisse de 2,7 % au troisième trimestre de l'année dernière

** En août, la société, qui opère un redressement sous la direction de son directeur général Michael Fiddelke, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour la deuxième fois cette année, les efforts visant à baisser les prix et à renouveler l'offre ayant porté leurs fruits, tandis que son bénéfice trimestriel a bénéficié d'un coup de pouce de près d'un milliard de dollars grâce aux remboursements de droits de douane

** Depuis le début de l'année, l'action TGT a progressé d'environ 60 %, contre une hausse d'environ 20 % pour l'indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS

** Le cours de clôture de TGT s'établissait à 157 dollars, contre un objectif de cours médian de 162 dollars, selon LSEG; parmi les recommandations de 40 analystes, on dénombre 6 « achat fort », 7 « achat », 24 « conserver » et 3 « vendre »

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