Les résultats du premier trimestre impressionnent

Semaine du 26 Avril au 2 Mai 2021

Sans surprise, la Réserve Fédérale n'a pas modifié son taux directeur cette semaine, alors que la confiance grandit quant aux perspectives de croissance de l'économie américaine. Le PIB a de fait augmenté de +6.4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année. Les économistes espéraient au mieux +6.1%.

Dans ce contexte porteur, la plupart des entreprises ont annoncé des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes. Les géants de la tech ont même divulgué des chiffres stratosphériques mais, malgré cela, ils ont connu des fortunes diverses en bourse. Apple et Microsoft ont ainsi perdu -2.13% et -3.43% respectivement, mettant fin à 5 semaines de hausses consécutives. En revanche, Facebook bondissait de +7.89% après avoir publié un bénéfice net de $3.30 par action, contre une estimation de $2.33. S'inscrivant dans la même tendance, Google gagnait +4.10% et Amazon prenait +3.79%.

Les valeurs cycliques plébiscitées

Les prévisions d'une forte reprise de la demande cet été ont été tempérées par le bond des cas de Covid-19 au Japon et en Inde, où la crise sanitaire s'aggrave nettement.

Le S&P 500 a fait du surplace (+0.02%) tandis que l'indice VIX remontait au niveau de 18.6, proche de sa moyenne de long terme. Le Dow Jones Industrial Average a glissé de -0.5%, et le Nasdaq Composite a concédé -0.39%.

Parmi les secteurs S&P, les valeurs cycliques ont repris leur marche en avant, tout particulièrement l'énergie et les financières. Les prix du pétrole (brut WTI en hausse de +2.32%) ont soutenu les valeurs de l'énergie (+3.58% de variation hebdomadaire). Les opérateurs parient que l'OPEP et ses alliés s'en tiendront aux plans d'assouplissement progressif des restrictions à la production, tels que déjà prévus pour les mois à venir. La remontée des taux d'intérêts aux Etats-Unis (T-Note 10 ans à +1.64% contre +1.58% la semaine précédente) a poussé les banques et les compagnies d'assurance à la hausse (+2.38%). Les services de communication (+2.88%) ont bénéficié de l'envolée spectaculaire de Facebook. A l'opposé, les valeurs technologiques se sont retrouvées en queue de peloton (-2.12%). De même, la santé (-1.90%) a pesé sur l'indice large.

Les indices européens et asiatiques ont clôturé en ordre dispersé. Le MSCI EMU a perdu -0.59%, mais le FTSE 100 a rebondi de +0.45%. Le Nikkei a affiché une quatrième semaine de perte, avec une nouvelle baisse de -0.72%. En Chine, le Shanghai Composite n'a pas fait mieux (-0.79%) que le benchmark japonais. Idem en Corée (Kospi : -1.04%) et en Australie (S&P ASX : -0.49%). Finalement et contre-intuitivement, l'indice indien Nifty 50 a été le seul en Asie à s'inscrire franchement dans le vert, malgré l'explosion des cas de Covid-19. Les investisseurs veulent croire à une période de confinement limitée qui n'aurait qu'un impact limité sur l'économie.

Sur les marchés obligataires, les titres d'entreprises de catégorie "investissement" ont faibli (-0.21% outre-Atlantique, -0.17% en Europe), tout comme la dette émergente (-0.37% en devises locales). Inversement, le haut rendement a effacé les pertes de la semaine dernière (+0.13% en Europe, +0.12% aux Etats-Unis).

L'or a rétrogradé (-0.5%) avec le billet vert qui se renforçait (indice dollar en hausse hebdomadaire de +0.48%).

La SEC reporte sa décision sur l'ETF bitcoin VancEck

Le régulateur des marchés américains, la SEC, a retardé de 45 jours sa décision d'approuver ou non l'ETF Bitcoin de VanEck, décision qu'elle devait normalement rendre le 3 mai. Les semaines à venir seront donc déterminantes pour une adoption plus large de la crypto-monnaie, car l'approbation de ce type d'ETF augmenterait vraisemblablement la demande, en permettant à de nouveaux investisseurs d'accéder au marché.

