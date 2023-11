Les résultats de Walmart et de Target donneront des indications sur la période cruciale des fêtes de fin d'année

par Siddharth Cavale

Alors qu'une image mitigée de la demande des consommateurs est apparue au cours du dernier trimestre, les résultats de Walmart et de Target mercredi et jeudi respectivement jetteront un éclairage sur ce qui attend les détaillants américains à l'approche du Black Friday.

Après des fêtes de fin d'année mouvementées l'année dernière, lorsque l'inflation a atteint des sommets et que les consommateurs se sont concentrés sur l'achat de produits de première nécessité comme le pain, le lait et le dentifrice, les détaillants se sont retrouvés avec de nombreux vêtements et appareils électroniques invendus. Wall Street espère que les récentes données économiques , qui font état d'une désinflation alimentaire et d'une augmentation des salaires, inciteront les consommateurs à ouvrir leur porte-monnaie cette saison.

Mais l'augmentation de la dette des cartes de crédit , l'épuisement des économies de l'ère pandémique , et la hausse des taux d'intérêt font réfléchir les investisseurs, qui parient sur le fait que les grands noms du commerce de détail comme Walmart et Target auront trop de marchandises et seront obligés de pratiquer des rabais pendant la période des fêtes.

La décision de Walmart de ne pas embaucher de travailleurs saisonniers pour les fêtes est un signe révélateur, a déclaré à Reuters Sizemore Capital Management, un investisseur de Walmart.

"J'interpréterais cela comme le fait qu'ils ne s'attendent pas à ce que le trafic (shopper)soit très élevé maintenant", a déclaré Charles Sizemore, directeur des investissements de la société, qui détient environ 2 millions de dollars d'actions de Walmart et de Target.

D'autres preuves du malaise de Noël sont apparues le 2 novembre lorsque le directeur général de Target, Brian Cornell, a déclaré que les clients réduisaient leurs achats , même pour les produits d'épicerie.

"Si les gens choisissent ce qu'ils dépensent pour leurs courses, alors Noël va être discret cette année", a déclaré M. Sizemore.

La National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail) prévoit que les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis () augmenteront en 2023 au rythme le plus lent depuis cinq ans. La saison des achats pour les fêtes de fin d'année commence traditionnellement le lendemain de Thanksgiving, connu sous le nom de "Black Friday" (vendredi noir). Mais Walmart et Target ont commencé à proposer des réductions dès le mois d'octobre.

Walmart, qui se concentre sur la vente de produits alimentaires, devrait enregistrer une hausse de 4,4 % de ses ventes au troisième trimestre, selon les données de LSEG. Walmart a annoncé le mois dernier qu'il proposerait des repas et des ingrédients préemballés pour Thanksgiving à des prix inférieurs à ceux de l'année dernière. Il s'est également lancé dans un plan de rénovation de ses magasins d'une valeur de 9 milliards de dollars.

Target, en revanche, devrait enregistrer une baisse de 4,8 % de ses ventes. Selon les analystes de TD Cowen et de D.A. Davidson, près de la moitié de ses ventes proviennent de l'habillement, des articles ménagers, des jouets et de l'électronique.

Newell Brands NWL.O , fabricant de Rubbermaid et de Sharpie, et Helen of Troy HELE.O , fabricant d'OXO et d'Hydro Flask, qui vendent tous deux des produits chez Walmart et Target, ont déclaré le mois dernier que l'inflation incitait les consommateurs à se concentrer sur la nourriture et les produits de première nécessité et que les détaillants géraient leurs stocks de manière rigoureuse.

Néanmoins, Target a déclaré avoir vu les consommateurs dépenser davantage le 4 juillet et le Memorial Day et s'attend à ce que la tendance se maintienne pour le Black Friday et les jours précédant Noël. Alors que Walmart mise sur des magasins récemment rénovés, Target mise sur de nouvelles marchandises, notamment des collaborations avec Ulta Beauty, les bijoux Kendra Scott et Figmint, une nouvelle ligne d'ustensiles de cuisine appartenant à Target.

"Je ne pense pas que l'inflation des prix des denrées alimentaires, en évinçant les ventes de biens plus discrétionnaires, soit un problème aussi important pour les fêtes de fin d'année que pour les fêtes de fin d'année précédentes", a déclaré Michael Baker, analyste chez D.A. Davidson.