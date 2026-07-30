Les résultats de vente d'AB InBev, le fabricant de Budweiser, liés à la Coupe du monde, ne suffisent pas à faire remonter le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires, les bénéfices et les volumes d'AB InBev ont dépassé les prévisions

* Corona, Stella Artois et Michelob Ultra sont les moteurs de la croissance

* Le brasseur enregistre des volumes records au deuxième trimestre sur l'ensemble des marchés des Amériques

* Elle souligne également le succès de son parrainage de la Coupe du monde de football

* Le cours de l'action recule après un début d'année 2026 en forte hausse

(Réécriture du paragraphe 1 concernant les actions; ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2; citation d'un analyste au paragraphe 14)

Le brasseur Anheuser-Busch InBev

ABI.BR a annoncé jeudi un chiffre d’affaires, un bénéfice et des volumes supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, mais son action a chuté, la faiblesse du marché chinois ayant tempéré la hausse des ventes générée par la Coupe du monde de football. L'action du plus grand brasseur mondial en termes de capitalisation boursière a reculé de 1% en début de séance. Elle avait progressé d'environ 36% depuis le début de l'année, les investisseurs se montrant plus optimistes quant au secteur après une année 2025 difficile.

Le fabricant de Budweiser a annoncé une hausse de 5,8% de son résultat d'exploitation organique au deuxième trimestre, supérieure à la croissance de 4,6% attendue par les analystes. Le chiffre d'affaires a également dépassé les prévisions, tandis que les volumes ont augmenté pour un deuxième trimestre consécutif après des années de baisse. AB InBev avait également dépassé les prévisions au premier trimestre.

Dans l’ensemble du secteur, les efforts des brasseurs pour accroître leurs ventes ont été freinés par la pression sur les dépenses de consommation, les incertitudes géopolitiques et des conditions météorologiques défavorables.

AB InBev a indiqué que ses grandes marques mondiales telles que Corona, Stella Artois et Michelob Ultra avaient enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires de respectivement 17%, 19% et 21% hors de leurs marchés d’origine, grâce notamment à la récente Coupe du monde, dont le brasseur était l’un des principaux sponsors.

“La dynamique de notre activité s’est poursuivie au deuxième trimestre 26”, a déclaré la société dans un communiqué.

LES AMÉRIQUES MOTEURS DE LA CROISSANCE

Les volumes de bière ont atteint des niveaux records au cours du trimestre au Mexique, en Colombie et en Équateur, et ont renoué avec la croissance au Brésil, l’un des plus grands marchés d’AB InBev, même si les analystes ont souligné que la société avait bénéficié de comparaisons plus favorables dans ce pays.

Aux États-Unis, en revanche, les ventes aux grossistes et aux détaillants ont reculé sur un marché où les consommateurs réduisent leurs dépenses en alcool ou se tournent vers les spiritueux et les cocktails en canette, même si AB InBev a déclaré avoir affiché des performances supérieures à celles de l’ensemble du secteur.

Les volumes ont également reculé de 9,7% en Chine, où AB InBev a enregistré des résultats inférieurs à ceux de ses principaux concurrents dans un contexte de baisse de la demande à l’échelle du secteur.

Des défis plus généraux, tels que l’évolution des habitudes de consommation d’alcool, la concurrence d’alternatives comme les cocktails à base de cannabis et les menaces émergentes, notamment les médicaments amaigrissants, ont également pesé sur la croissance des bénéfices.

“Il y a eu quelques hauts et bas, mais dans l’ensemble, il s’agit d’une performance solide”, a déclaré James Edwardes Jones, analyste chez RBC Capital Markets, tout en ajoutant qu’il existait un risque de déception concernant les résultats du deuxième trimestre, compte tenu de la forte progression de l’action AB InBev ces derniers mois.