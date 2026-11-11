Les résultats de Satellogic et Firefly font grimper les valeurs américaines liées au secteur spatial

** Les valeurs américaines liées au secteur spatial progressent alors que la société de renseignement géospatial Satellogic SATL.O et l'entreprise spatiale et de défense Firefly Aerospace FLY.O publient de solides résultats pour le troisième trimestre
** Roth Capital maintient sa recommandation "acheter" sur FLY, invoquant l’obtention de plusieurs contrats importants et un carnet de commandes record, le succès du prochain lancement d’Alpha devant permettre de décrocher de nouveaux contrats et d’améliorer la visibilité sur le chiffre d’affaires
** SATL est la valeur la plus performante du secteur avec une hausse de 12 %, suivie par FLY à 8 %
** Les sociétés spatiales américaines Intuitive Machines LUNR.O et Virgin Galactic SPCE.K progressent respectivement de 3,9 % et 3,8 %
** L'opérateur de télécommunications par satellite EchoStar SATS.O progresse de 0,5 %
** En tenant compte des variations de la séance, l’ETF Procure Space UFO.O affiche une hausse de plus de 7 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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