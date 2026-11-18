Les résultats de Nvidia sont impressionnants, mais les investisseurs s'inquiètent de la succession du directeur général

Une puce Nvidia (crédit photo : Adobe Stock )

par Ankur Banerjee

Les prévisions solides de Nvidia ont apaisé pour l'instant les craintes des investisseurs quant à la pérennité de la demande en IA, mais la question de savoir qui succédera à Jensen Huang après le départ surprise du directeur général est devenue centrale pour son titre malmené et pour les valeurs technologiques mondiales.

L'entreprise est au cœur du secteur de l'IA: elle fabrique les puces dominantes pour cette technologie et finance les entreprises qui construisent et louent des infrastructures d'IA, ses résultats étant souvent considérés comme un baromètre de l'ensemble du secteur de l'IA.

Mardi, Nvidia a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires nettement supérieures aux estimations de Wall Street, ce qui a fait grimper son action de près de 5 % en séance prolongée et a déclenché un premier rebond des contrats à terme sur les actions américaines et des valeurs technologiques asiatiques. Mais cet élan s'est rapidement essoufflé, les investisseurs se concentrant désormais sur la question de la succession et l'entrée en bourse imminente d'Anthropic.

Le départ surprenant de Huang la semaine dernière, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, a mis fin à trois décennies de contrôle exercé par le fondateur sur la feuille de route des puces de Nvidia, les accords avec les clients et les relations avec Washington, faisant de la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise par un nouveau directeur général un risque plus important que la demande à court terme en matière d'IA.

« Je pense que si l'on s'en tenait uniquement aux chiffres, le cours de Nvidia devrait afficher une hausse de plus de 10 %. Cependant, toute cette affaire autour de Jensen jette un doute considérable sur les prévisions, compte tenu de la manière dont l'entreprise a été structurée », a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX.

« Tous les rapports indiquent qu'il était le cœur battant de l'entreprise; il semble donc, d'un point de vue pratique, que la société ait non seulement besoin d'un nouveau directeur général, mais probablement aussi d'un nouveau mode de fonctionnement. »

Harvey Jones, président du conseil d'administration de Nvidia, a ouvert la conférence téléphonique post-résultats en annonçant que l'entreprise ne réengagerait pas Huang , en réponse ferme à un mouvement visant à faire revenir cet homme de 63 ans, largement considéré comme le visage public du boom de l'IA.

« Nous souhaitons nommer un directeur général, un directeur général permanent, aussi rapidement que possible, mais nous ne précipiterons pas cette nomination avant d'avoir trouvé la personne idéale », a déclaré M. Jones.

La société a fait appel à un cabinet de recrutement de cadres pour l'aider à trouver un nouveau directeur général, mais n'a pas communiqué de calendrier, la directrice générale par intérim Colette Kress, qui est également directrice financière, restant aux commandes.

Les analystes estiment que le sentiment à court terme restera probablement fragile pour Nvidia malgré ces bons résultats.

« Je ne pense pas que les résultats aient dépassé les attentes et que les prévisions aient été revues à la hausse de manière suffisante pour changer le sentiment à l'égard de NVDA pour le moment », a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group à Richmond, en Virginie.

« N'importe quelle entreprise donnerait tout pour avoir un chiffre d'affaires, des bénéfices et un portefeuille de projets comme ceux-là, mais la mauvaise réputation de cette entreprise n'est pas encore effacée », a-t-il ajouté.

HUANG JETTE UNE LONGUE OMBRE SUR NVIDIA

Ces résultats viennent couronner une semaine extraordinaire marquée par des révélations sur les relations de Huang, notamment avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang.

Les agences de renseignement américaines tentent de déterminer l'étendue de ses liens avec le ministère chinois de la Sécurité d'État et quelles informations elle a pu transmettre à Pékin, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) menait une enquête sur Nvidia, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, a déclaré que de bons résultats étaient importants pour stabiliser le discours, mais qu'il restait encore du travail à faire dans la recherche d'un nouveau directeur général.

« Les investisseurs voudront connaître le nom du directeur général, obtenir des réponses aux questions réglementaires et voir des signes indiquant que l'équipe d'ingénieurs reste en place », a déclaré Mme Rosenberg, basée à Sydney, dont la société détient des actions Nvidia.

« Ces résultats ont permis à Nvidia de gagner du temps, mais la question de la direction reste en suspens… Ce dont l'action a le plus besoin, c'est d'un directeur général crédible doté d'une stratégie claire. »

L'action Nvidia et le secteur de l'IA dans son ensemble étaient déjà sous pression avant que le scandale n'éclate, les investisseurs s'inquiétant d'un ralentissement potentiel dans le déploiement des centres de données dédiés à l'IA et de l'endettement croissant qui finance ce développement.

Nvidia affiche une baisse d'environ 17 % cette année, contre une hausse de 4 % pour l'indice Nasdaq dans son ensemble .IXIC .

Le prochain test prendra la forme de l'entrée en bourse, jeudi , d'Anthropic , qui vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars.

« Nvidia a répondu à une série de questions, et le relais est désormais passé à Anthropic », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion à New York.

« L'un était un test portant sur les dépenses en infrastructures d'IA, tandis que l'autre visait à déterminer combien les investisseurs étaient prêts à payer pour les entreprises cherchant à monétiser cette technologie », a précisé M. Behan.

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