L'action Nvidia NVDA.O a progressé après que la société a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats et son chiffre d'affaires du troisième trimestre , et a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations consensuelles des analystes.

Nvidia a ensuite entamé une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs en précisant qu'elle ne répondrait à aucune question concernant la démission de son directrice générale de longue date, Jensen Huang, et qu'elle n'envisageait pas de le réintégrer . Colette Kress, directrice générale par intérim, a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait une hausse de 75 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2028.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 126 et 134 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes d'un peu plus de 125 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Nvidia a précisé qu'elle n'avait pas pris en compte les ventes de puces pour centres de données en provenance de Chine dans ses prévisions.

“Notre dynamique est bien réelle. NVIDIA est un leader technologique d'exception, porté par l'innovation sans relâche de nos collaborateurs”, a déclaré Kress.

Plus tôt mardi, le conseil d'administration de Nvidia a créé un comité chargé de la sécurité nationale et du contrôle des exportations, sa première mesure importante en matière de gouvernance depuis le départ de Jensen Huang, alors que le rôle du fabricant de puces en matière de sécurité nationale fait l'objet d'une attention croissante.

L'action Nvidia a progressé de 2% en fin de séance mardi, après avoir reculé de 0,5% pendant la séance régulière, ce qui marque sa 12e baisse au cours des 15 dernières séances. Elle affiche une baisse de 25% ce mois-ci.

COMMENTAIRES:

DENNIS DICK, TRADER INDÉPENDANT CHEZ TRIPLE D TRADING, BARRIE, ONTARIO:

“Nous savions tous qu'ils allaient dépasser les prévisions et relever leurs objectifs. Les nouvelles questions porteront sur les perspectives d'avenir et sur la confiance de l'entreprise sans Jensen.”

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ APTUS CAPITAL ADVISORS, À CINCINNATI, DANS L'OHIO:

“Le rapport de ce trimestre a confirmé ce que nous avons toujours dit: la franchise est intacte et la demande n'a pas bougé. Les prévisions apportent une note optimiste, la direction tablant sur une nouvelle progression au prochain trimestre tout en supposant un chiffre d'affaires nul pour les services de calcul des centres de données en Chine, ce qui signifie que le développement de l'IA à lui seul porte les prévisions. Ce n'est pas une entreprise qui perd pied face à la demande.”

SHAY BOLOOR, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ FUTURUM EQUITIES, LOS ANGELES:

“Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la réaction relativement modérée après la clôture, malgré un nouveau trimestre exceptionnel, d'autant plus que les options anticipaient une hausse bien plus importante. Cela me laisse donc penser que les investisseurs se concentrent réellement sur le financement de cette croissance, la pérennité des marges et la capacité de Nvidia à maintenir sa position concurrentielle sans la personne qui a contribué à la bâtir. Aucune de ces questions ne trouvera de réponse ce soir.”

JAKE BEHAN, RESPONSABLE DES MARCHÉS DE CAPITAUX CHEZ DIREXION, NEW YORK:

“Nvidia a répondu à une série de questions, et le relais est désormais passé à Anthropic. L'une portait sur les dépenses consacrées aux infrastructures d'IA, tandis que l'autre visait à tester jusqu'où les investisseurs étaient prêts à aller pour les entreprises cherchant à monétiser cette technologie.

“J'ai considéré toute cette semaine comme un référendum sur l'IA: Nvidia nous a donné un aperçu du déploiement, et Anthropic s'apprête à nous donner un aperçu de l'appétit des investisseurs pour la prochaine génération d'entreprises d'IA.

“Le principal enseignement à retenir est que Nvidia a démontré que l'histoire de l'IA pouvait dépasser la figure de Jensen Huang. Il y aura évidemment une période de transition, mais la solidité de l'activité et la demande sous-jacente ont donné aux traders des raisons de croire que cette histoire peut continuer à avancer sans lui à la barre.”

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, D.A. DAVIDSON, PORTLAND, OREGON:

“Les résultats trimestriels sont à l'image des excellents trimestres que Nvidia a enregistrés ces dernières années. Les investisseurs seront davantage préoccupés par les prévisions jusqu'en 2027 et par la recherche d'un nouveau directeur général.”

JAMES ST. AUBIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, OCEAN PARK ASSET MANAGEMENT, SANTA MONICA, CALIFORNIE:

“De nombreuses questions se posent concernant la transition à la tête de l'entreprise qui est sur le point d'avoir lieu. Quel rôle Jensen a-t-il joué? Il était évidemment le fondateur de la société. Mais était-il le rouage essentiel de la machine ou simplement un excellent chef d'orchestre? Quelqu'un d'autre peut-il prendre la relève et maintenir la dynamique actuelle?

“Quand on réfléchit au cycle de vie d'une entreprise mature, une fois qu'elle atteint un certain stade, elle n'a pas nécessairement besoin que son fondateur reste à sa tête. Je pense que Nvidia a sans aucun doute atteint ce stade. C'est déjà une entreprise très mature. Prenons l'exemple de Tim Cook chez Apple: c'était clairement un bon exemple de quelqu'un qui a su prendre la relève dans un rôle très difficile à assumer.

“Il ne fait aucun doute que la place de Jensen est très difficile à occuper. Mais il y a des candidats potentiels. Maintenant que nous avons un trimestre solide derrière nous, la question qui se pose est la suivante: qui va prendre la relève? Ce sera la question cruciale.”

TOM PLUMB, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, PLUMB BALANCED FUND, MADISON, WISCONSIN:

“Je pense qu'on peut s'attendre à une sorte de rebond technique, le genre de “rebond du chat mort”. Le marché pourrait peut-être gagner encore 20 points sans pour autant donner d'indication sur la direction à prendre.

“Mais je pense qu'une partie des inquiétudes vient d'être dissipée: l'entreprise dispose d'une équipe importante travaillant sur ces produits et leur adoption reste exceptionnelle. Nous verrons ce que le nouveau directeur général par intérim aura à dire sur l'orientation de la recherche d'un nouveau directeur général et sur le profil recherché. Il ne fait aucun doute que le poste de directeur général de Nvidia est le plus convoité du secteur technologique, et nous nous attendons à des candidats de premier ordre.

“Je pense que les gens sont ravis d'entendre ce à quoi on pouvait s'attendre: un nouveau trimestre où les résultats ont dépassé les prévisions et où les prévisions ont été revues à la hausse, ainsi qu'une confiance exceptionnelle dans l'accueil réservé par les clients à court terme et dans l'adoption des produits. Je suis en réalité très optimiste.”

JAMIE COX, ASSOCIÉ GÉRANT, HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VIRGINIE:

“Je ne pense pas que les résultats supérieurs aux prévisions et la révision à la hausse aient été suffisants pour changer le sentiment à l'égard de NVDA pour le moment. N'importe quelle entreprise donnerait tout pour avoir un chiffre d'affaires, des bénéfices et un portefeuille de projets comme ceux-là, mais la mauvaise réputation de cette entreprise n'est pas encore effacée.”

DANIEL MORGAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, SYNOVUS TRUST COMPANY, ATLANTA:

“D'un point de vue global, si l'on passe en revue tous les indicateurs clés, les résultats ont dépassé les attentes et, si ce nuage négatif ne planait pas sur le titre suite au départ du directeur général la semaine dernière, on assisterait probablement à une remontée encore plus forte du cours. Nous en saurons davantage lorsque nous écouterons le nouveau directeur général par intérim tenter de répondre à certaines de ces préoccupations de fond concernant NVIDIA, mais ce rapport semble positif.”

DAN IVES, ASSOCIÉ ET DIRECTEUR GÉNÉRAL SENIOR, YORKVILLE IVES & CO., NEW YORK:

“Des prévisions solides, ce à quoi beaucoup ne s'attendaient pas. Ces chiffres et ces prévisions vont déclencher un rebond de soulagement, malgré le nuage noir qui plane sur NVIDIA avec l'affaire Jensen.”

NICK GIORGI, STRATÈGE EN CHEF DES ACTIONS, ALPINE MACRO, NEW YORK:

“L'activité proprement dite continue de fonctionner aussi solidement que possible. Et cela montre que la demande en puissance de calcul reste insatiable.

“Je pense toutefois que le marché s'interroge moins sur les résultats à court terme que sur la personne qui dirigera l'entreprise à l'avenir.

“Je pense que c'est un signal positif pour l'écosystème des infrastructures d'IA aujourd'hui. Cela montre une fois de plus que la demande en puces et en puissance de calcul est insatiable.

“On peut espérer que cela permette de recentrer l'attention sur le présent, c'est-à-dire sur l'idée que le développement et les besoins en infrastructures d'IA ne sont pas près de s'arrêter.”

RICK MECKLER, ASSOCIÉ, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NEW JERSEY:

“Les chiffres étaient vraiment bons, mais je ne sais pas si c'est un facteur déterminant pour inciter les investisseurs à se lancer à ce stade. Parallèlement, il y a eu cet article du Wall Street Journal concernant un contrôle de la SEC, et bien sûr, la question du remplacement de Huang – ou, je suppose, de son éventuel retour – reste en suspens.

“Ce n'est pas une surprise qu'ils affichent d'excellents résultats, et certains vont certainement pousser un soupir de soulagement. Cela pourrait avoir des répercussions sur d'autres actions. Mais la situation est très complexe, et il est difficile de ne pas y voir un risque supplémentaire pour ceux qui achètent des actions. Cela va quelque peu tempérer ce qui aurait autrement été un très bon rapport.

“La conférence téléphonique pourrait faire toute la différence selon ce qui y sera dit. Mais compte tenu des procédures judiciaires auxquelles ils sont confrontés, ils risquent d'adopter une attitude prudente dans leurs déclarations. Et cette prudence pourrait se répercuter sur les investisseurs également… Il y a tellement de choses en jeu ici que ce qui aurait dû être un grand jour pour l'entreprise s'apparente davantage à un soupir de soulagement de constater que la situation n'est pas pire, qu'à un signal invitant les investisseurs à se précipiter à nouveau sur le titre.”

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