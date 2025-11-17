Les résultats de Home Depot et Lowe's permettront de mesurer la reprise des dépenses de rénovation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Savyata Mishra

Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N devraient afficher une modeste progression de leurs ventes lors de la publication de leurs résultats trimestriels cette semaine, ce qui permettra aux investisseurs de savoir si les perspectives s'améliorent ou si la prudence des consommateurs freine toujours les dépenses de rénovation et de bricolage.

Les deux principales chaînes américaines de rénovation ont dû faire face à une hausse des coûts des matières premières dans des catégories telles que les revêtements de sol, la quincaillerie et l'éclairage en raison des droits de douane du président Donald Trump, répercutant une partie de l'augmentation sur les acheteurs, bien que les analystes s'attendent à ce qu'une pause temporaire sur les droits de douane chinois offre un soulagement à court terme.

Le taux effectif des droits de douane supportés par les consommateurs américains a grimpé à 17,9 % cette année, soit le taux le plus élevé depuis 1934, selon le Yale's Budget Lab, ce qui ajoute aux tensions sur les budgets des ménages, exacerbées par ce qui a été la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire du pays.

Mais la Réserve fédérale américaine a réduit son taux de référence de 25 points de base en septembre et en octobre , ce qui a rendu les analystes de Wall Street optimistes quant à la reprise des dépenses des consommateurs.

Les détaillants de produits d'amélioration de l'habitat espèrent également une reprise de la demande après des mois de taux encore élevés qui ont incité les propriétaires à reporter des projets qui nécessitent généralement un financement, tels que la rénovation de la cuisine, la modernisation de la salle de bains et l'installation d'une piscine.

"L'accélération des ventes de logements existants est susceptible de stimuler l'activité de rénovation, mais elle nécessitera une combinaison d'amélioration de l'accessibilité, de baisse des taux et de renforcement de la confiance des consommateurs", a déclaré Joseph Gabelli, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient moins de 1 % des actions de Home Depot et Lowe's.

Les analystes s'attendent à ce que Home Depot enregistre une hausse de 1,5 % de ses ventes comparables au troisième trimestre lors de la publication de ses résultats mardi, contre une baisse de 1,3 % l'année dernière, selon les données compilées par LSEG.

Au cours des 12 derniers mois, l'action Lowe's a perdu environ 16 % de sa valeur, tandis que Home Depot a reculé de plus de 11 %, contre une hausse de 15 % pour l'indice S&P 500.

Lowe's, qui publiera ses résultats mercredi, devrait enregistrer une croissance de 1 % de ses ventes de magasins comparables, contre une baisse de 1,1 % l'année dernière.

Joe Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group, s'attend à ce que la demande en matière d'amélioration de l'habitat soit tirée par les clients professionnels, les clients bricoleurs continuant à se lancer dans des projets de moindre envergure.

Pour compenser la baisse de la demande dans les activités de bricolage dans un contexte d'activité immobilière modérée , Home Depot et Lowe's ont multiplié les acquisitions ciblant les entrepreneurs professionnels et les constructeurs.

Lowe's a acheté Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars en août , après avoir acheté Artisan Design en avril pour 1,33 milliard de dollars . Entre-temps, Home Depot a annoncé fin juin l'acquisition du distributeur de produits de construction spécialisés GMS pour environ 4,3 milliards de dollars .

"Alors que les taux d'intérêt élevés étaient la principale raison pour laquelle les consommateurs retardaient les grands projets, l'incertitude économique plus large, les tarifs douaniers et l'inflation ont pris le dessus", a déclaré Scot Ciccarelli, analyste chez Truist.