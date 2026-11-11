Les résultats de CoreWeave font grimper les valeurs liées à l'IA

** Les valeurs liées à l'IA aux États-Unis rattrapent leurs pertes de mardi avant l'ouverture du marché

** CoreWeave CRWV.O , qui a été au cœur de la vague de ventes dans le secteur de l'IA en raison des inquiétudes liées à ses dépenses et de son endettement massif, relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice et prévoit d'être rentable en 2028

PUCES

** Nvidia NVDA.O progresse de 3,9 % après deux séances consécutives de baisse; son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O grimpe de 4,8 %

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O progressent de 4,2 % à 6,6 %

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de 5,8 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont progressé de 6 % à 8,4 %

** À la clôture d'hier, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX affichait une hausse de plus de 41 % depuis le début de l'année

NEOCLOUDS

** CRWV progresse de 11,5 % après la publication de ses résultats

** Selon Morningstar, CoreWeave dispose de plus de 20 milliards de dollars pour financer l’expansion à court terme de ses centres de données, ce qui apaise les inquiétudes concernant son endettement

** Ses concurrents Nebius NBIS.O et IREN IREN.O ont respectivement progressé de 10,7 % et 6,8 %

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a chuté de près de 40 % depuis son lancement début août

TITRES LIÉS AUX CENTRES DE DONNÉES

** Opérateurs de centres de données: Core Scientific CORZ.O gagne 5,9 %, Applied Digital APLD.O progresse de 6,2 %, Hut 8 Corp HUT.O affiche une hausse de 7,3 %

** GE Vernova GEV.N et Constellation Energy CEG.O , qui font partie de la chaîne d’approvisionnement en énergie des centres de données, progressent de 1,9 % à 3,8 %