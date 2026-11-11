Les résultats de CoreWeave font grimper les valeurs liées à l'IA

** Les valeurs liées à l'IA aux États-Unis rattrapent leurs pertes de mardi avant l'ouverture du marché
** CoreWeave CRWV.O , qui a été au cœur de la vague de ventes dans le secteur de l'IA en raison des inquiétudes liées à ses dépenses et de son endettement massif, relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice et prévoit d'être rentable en 2028
PUCES
** Nvidia NVDA.O progresse de 3,9 % après deux séances consécutives de baisse; son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O grimpe de 4,8 %
** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O progressent de 4,2 % à 6,6 %
** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de 5,8 %
** Les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont progressé de 6 % à 8,4 %
** À la clôture d'hier, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX affichait une hausse de plus de 41 % depuis le début de l'année
NEOCLOUDS
** CRWV progresse de 11,5 % après la publication de ses résultats
** Selon Morningstar, CoreWeave dispose de plus de 20 milliards de dollars pour financer l’expansion à court terme de ses centres de données, ce qui apaise les inquiétudes concernant son endettement
** Ses concurrents Nebius NBIS.O et IREN IREN.O ont respectivement progressé de 10,7 % et 6,8 %
** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a chuté de près de 40 % depuis son lancement début août
TITRES LIÉS AUX CENTRES DE DONNÉES
** Opérateurs de centres de données: Core Scientific CORZ.O gagne 5,9 %, Applied Digital APLD.O progresse de 6,2 %, Hut 8 Corp HUT.O affiche une hausse de 7,3 %
** GE Vernova GEV.N et Constellation Energy CEG.O , qui font partie de la chaîne d’approvisionnement en énergie des centres de données, progressent de 1,9 % à 3,8 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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