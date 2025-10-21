Les résultats de Coca-Cola dépassent les estimations grâce aux ventes de produits sans sucre et de formats d'emballage plus petits

Coca-Cola maintient ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices malgré les difficultés

L'entreprise va investir dans des emballages plus petits pour les rendre plus abordables

Les marchés internationaux sont confrontés à une concurrence locale, selon les dirigeants

Les résultats du troisième trimestre de Coca-Cola KO.N ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une demande soutenue pour ses boissons sans sucre et pour Fairlife aux États-Unis, ainsi que pour ses sodas sur certains marchés internationaux malgré des dépenses prudentes dans le monde entier.

L'entreprise a également maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices, même si le directeur général James Quincey a fait état d'un environnement général difficile, ce qui a fait grimper ses actions de 3 % mardi.

"L'accessibilité et la valeur sont vraiment importantes et nous comprenons cela et savons qu'il est important que nous trouvions les bons formats d'emballage au bon prix pour fidéliser ce consommateur", a déclaré le directeur financier John Murphy lors d'un entretien avec Reuters.

Coca-Cola, qui s'apprête à lancer son soda au sucre de canne aux États-Unis à l'automne, prévoit de proposer des mini-canettes de 7,5 onces en portion individuelle , vendues à moins de 2 dollars, dans les magasins de proximité américains, afin de cibler les consommateurs à faible revenu.

Pour attirer les consommateurs aisés, elle a investi dans des boissons sans sucre et des boissons énergisantes plus chères telles que Powerade, tout en augmentant la capacité de production du lait Fairlife aux États-Unis.

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, que la concurrence locale croissante sur des marchés tels que l'Inde et la Chine posait des problèmes.

"En fait, on assiste à une évolution générale vers un peu plus de proximité, pas seulement d'un point de vue concurrentiel... Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de prix abordables", a déclaré le directeur général Quincey.

Les volumes unitaires ont augmenté dans le segment Europe, Moyen-Orient et Afrique, mais sont restés stables en Amérique latine et en Amérique du Nord, et ont baissé d'environ 1 % dans la région Asie-Pacifique au troisième trimestre.

La demande croissante de produits moins caloriques a été l'un des facteurs qui ont influé sur les ventes de son produit phare Coca-Cola, a déclaré John Murphy, le directeur financier.

Les consommateurs américains sont devenus plus soucieux de leur santé - un phénomène qui a décollé dans le contexte d'une augmentation de l'utilisation des médicaments pour la perte de poids, ainsi que du mouvement Make America Healthy Again sous l'administration du président Donald Trump.

"SE REMETTRE DU BOYCOTT"

Murphy a déclaré que la demande pour son produit phare Coca-Cola se remettait également d'un "impact significatif" d'un boycott après une vidéo virale montrant que l'entreprise licenciait des employés latinos et les signalait à l'Immigration and Customs Enforcement (services de l'immigration et des douanes).

En février, Reuters n'a trouvé aucune preuve publique que l'entreprise avait signalé ses employés migrants à l'ICE.

"Cette année a été plus difficile que ce à quoi nous nous attendions, et je pense que la communauté hispanique en général s'y serait peut-être attendue", a déclaré Murphy.

Le chiffre d'affaires de 12,46 milliards de dollars réalisé par le premier groupe mondial de boissons au troisième trimestre a dépassé les estimations de 12,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Comme son rival PepsiCo PEP.O , Coca-Cola s'attend également à ce que son chiffre d'affaires et ses bénéfices bénéficient d'un dollar plus faible.

Au début du mois, PepsiCo a dépassé les estimations trimestrielles grâce à la croissance des marchés internationaux et à la demande de boissons plus saines, alors qu'elle redouble d'efforts pour proposer des emballages de taille abordable pour ses snacks salés.

Au troisième trimestre, Coca-Cola a enregistré une croissance en volume de 1 %, contre une baisse de 1 % au trimestre précédent, tandis que les prix ont augmenté de 6 %.

Hors éléments, la société a gagné 82 cents par action, dépassant les attentes de 78 cents, car les prix plus élevés ont stimulé les marges.