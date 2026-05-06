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Les résultats de BMW reculent au premier trimestre sous l'effet des pressions douanières et des difficultés rencontrées en Chine
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 07:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur la concurrence, les réductions de coûts et les marges)

Le bénéfice avant impôts de BMW

BMWG.DE a chuté de 25 % au premier trimestre de l'année et sa marge opérationnelle principale s'est resserrée, mais le constructeur automobile allemand haut de gamme a tout de même dépassé les estimations malgré les pressions tarifaires et un marché difficile en Chine.

La société a déclaré mercredi que son bénéfice avant impôts s'élevait à 2,3 milliards d'euros (2,70 milliards de dollars) au premier trimestre, contre une prévision des analystes de 2,2 milliards d'euros selon un consensus fourni par la société. Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 8,1% à 31,0 milliards d'euros.

Les résultats de BMW interviennent après que ses concurrents Mercedes MBGn.DE et Audi ont également fait état d'un début d'année 2026 difficile, alors que la menace d'une hausse des droits de douane pèse en plus de la concurrence féroce de la Chine.

À l'instar de nombreux constructeurs automobiles, BMW se tourne vers la réduction des coûts pour compenser les pressions liées aux droits de douane et au coût élevé des matières premières sur un marché automobile mondial en perte de vitesse.

La Marge d’exploitation du constructeur automobile dans son activité automobile principale s'est établie à 5,0% au premiertrimestre, en baisse par rapport aux 6,9% enregistrés un an plus tôt, maissupérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 4,7%.

(1 $ = 0,8522 euro)

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