Les résultats d'UPS dépassent les estimations, les efforts de redressement portent leurs fruits, l'action bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, mise à jour des actions, réécriture du paragraphe 5, ajout d'un contexte au paragraphe 12) par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N a publié des résultats supérieurs aux attentes mardi, ce qui constitue un premier signe positif de la restructuration de l'entreprise après plusieurs trimestres difficiles marqués par de faibles volumes.

Les actions de la société ont augmenté de 12,1 % dans les échanges avant le marché, et son rival FedEx FDX.N a également gagné 3,2 %. Les actions d'UPS ont baissé d'environ 28 % depuis le début de l'année.

Le bénéfice et les prévisions indiquent des progrès dans les efforts d'UPS pour reconstruire les marges et stabiliser les volumes après une année difficile marquée par la chute des volumes liée aux tarifs, la fin des exemptions "de minimis" et l'augmentation des coûts.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes trimestrielles de 23,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le retour des prévisions pour le quatrième trimestre, qui dépassent les attentes de Wall Street, pourrait inciter les investisseurs qui avaient parié contre le titre à racheter des actions, a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI, ajoutant que les attentes étaient "très faibles" au moment de la publication des résultats.

La plus grande entreprise de livraison de colis au monde s'appuie désormais sur des hausses de tarifs, des réductions de coûts et un recentrage sur les envois à forte marge pour stabiliser ses activités avant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La société a accéléré ses efforts pour réduire le nombre de colis qu'elle livre à son principal client, Amazon.com AMZN.O , afin d'augmenter ses marges bénéficiaires.

L'activité de livraison de petits colis que domine UPS est également sous la pression des décisions gelées des entreprises et du sentiment modéré des consommateurs, qui s'adaptent aux retombées économiques de l'évolution des politiques commerciales du président Donald Trump.

La période de pointe des expéditions et des retours pour les fêtes de fin d'année, pendant laquelle les volumes moyens quotidiens d'UPS peuvent doubler, s'étend de novembre à fin janvier.

RÉDUCTION DES COÛTS

UPS a fermé des centaines d'installations, supprimé des milliers d'emplois et offert des rachats à ses chauffeurs syndiqués dans le cadre de sa plus grande restructuration visant à réduire les coûts de 3,5 milliards de dollars en 2025.

Comme UPS, FedEx a réduit ses coûts pour protéger ses marges, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street en septembre, malgré la suppression des exemptions "de minimis" pour la Chine et Hong Kong, qui ont réduit les recettes d'environ 150 millions de dollars.

UPS a annoncé un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 1,30 $.

La société basée à Atlanta a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 21,41 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 20,83 milliards de dollars.

La marge d'exploitation consolidée ajustée s'élève à 10 %, contre 8,8 % au deuxième trimestre. Cette marge était de 6,4 %, contre 7 % au deuxième trimestre, dans le segment domestique, le plus important.

La société s'attend à ce que la marge d'exploitation ajustée pour le quatrième trimestre se situe entre 11 et 11,5 %.