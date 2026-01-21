Les résultats d'Intel mettront en lumière les efforts de redressement, alors que les centres de données d'IA stimulent la demande de puces

Les actionnaires d'Intel INTC.O sont optimistes quant aux résultats de la société comme ils ne l'ont pas été depuis de nombreux trimestres, pariant que le redressement promis par le directeur général Lip-Bu Tan prenait racine et que les constructions rapides de centres de données alimentaient une forte demande pour ses puces de serveur traditionnelles.

L'année dernière, une série d'investissements très médiatisés réalisés par Lip-Bu Tan a suscité l'intérêt des investisseurs pour une action qui s'était effondrée en 2024 à la suite d'années d'erreurs de gestion, notamment une feuille de route bâclée en matière de produits d'intelligence artificielle qui a entraîné des pertes concurrentielles importantes et des milliers de suppressions d'emplois.

L'action d'Intel a gagné 84 % en 2025, dépassant de loin la hausse de 42 % de l'indice de référence des semi-conducteurs

.SOX .

Un investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia

NVDA.O et de 2 milliards de dollars de SoftBank

9984.T , ainsi que la participation du gouvernement américain dans l'entreprise, ont renforcé le bilan d'Intel et donné à Lip-Bu Tan la flexibilité nécessaire pour commencer à remodeler la stratégie de fabrication et d'IA de l'entreprise.

Lip-Bu Tan a également remanié les opérations de fabrication de puces de l'entreprise et a resserré ce qu'il a qualifié de structure de gestion pléthorique.

"C'est le sentiment le plus optimiste, je pense, que l'on ait ressenti à l'égard de l'entreprise depuis longtemps; la dynamique à court terme est très bien établie", a déclaré Ryuta Makino, analyste chez Gabelli Funds, un investisseur d'Intel.

"Je pense qu'il y aura au moins une augmentation à deux chiffres du prix des unités centrales (CPU) de serveur en 2026."

Au moins 10 maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de prix ou leurs notations pour Intel au cours des deux derniers mois, ce qui indique des attentes plus élevées de la part de l'entreprise.

Selon les données compilées par LSEG, Intel devrait faire état d'une augmentation de plus de 30 % de son chiffre d'affaires dans le secteur des centres de données, à 4,43 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en décembre.

Ce bond pourrait être attribué aux grandes entreprises technologiques qui construisent des centres de données avancés nécessitant les puces de serveur et les unités centrales traditionnelles d'Intel, ainsi que les processeurs graphiques fabriqués par des sociétés telles que Nvidia.

Les ventes de l'unité d'ordinateurs personnels d'Intel ont probablement augmenté de 2,5 % pour atteindre 8,21 milliards de dollars.

UN LONG CHEMIN À PARCOURIR

Intel n'a cessé de perdre des parts sur le marché des PC au profit de son rival AMD AMD.O et du concepteur de puces Arm, et pourrait désormais être confronté à une baisse de la demande de PC en raison d'une pénurie mondiale de puces mémoire qui a fait grimper le prix de ces dernières et rendu les ordinateurs portables plus onéreux.

"Bien que nous restions optimistes quant à la demande des centres de données, nous pensons que la demande de PC pourrait diminuer en raison de l'augmentation des prix de la mémoire, étant donné que la mémoire représente 25 à 30 % de la nomenclature des PC", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note publiée au début du mois.

La maison de courtage s'attend à une baisse de 4 % des livraisons mondiales d'ordinateurs en 2026, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de plus de 3 %.

La nouvelle gamme de produits d'Intel pourrait contribuer à combler certaines pertes.

L'entreprise a commencé à expédier ses nouvelles puces PC "Panther Lake" - le premier produit fabriqué à l'aide de la technologie de fabrication 18A d'Intel. Les puces PC de la génération précédente étaient en grande partie fabriquées par TSMC 2330.TW .

Intel a longtemps été son plus gros client de fabrication, mais avec sa bonne volonté politique croissante , la rue espère de nouveaux clients de fonderie.

"Nous apprécions vraiment Lip-Bu Tan, mais plus important encore, des personnes plus puissantes comme le président Trump, le secrétaire Lutnick, (PDG de Nvidia) Jensen Huang et même (PDG d'AMD) Lisa Su l'apprécient encore plus en tant que partenaire commercial", ont déclaré les analystes de Melius Research dans une note.

Reuters a rapporté que Nvidia et Broadcom ont effectué des tests de fabrication avec Intel, mais beaucoup de choses restent incertaines car seul un petit pourcentage des puces imprimées via 18A a été suffisamment bon pour être mis à la disposition des clients .

Intel a déclaré que ses rendements, c'est-à-dire le nombre de bonnes puces par plaquette de silicium, s'amélioraient chaque mois.

Sous la pression des mauvais rendements, la marge brute ajustée d'Intel devrait avoir chuté d'environ 6 points de pourcentage pour atteindre 36,5 % au cours du trimestre de décembre.