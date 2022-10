Les résultats d'entreprises portent encore les Bourses mondiales

Les Bourses mondiales progressaient de nouveau mardi nourries de nombreux résultats d'entreprises, les investisseurs reprenant un peu d'optimisme pour faire rebondir vigoureusement les cours après une dernière semaine agitée.

L'Europe a ouvert en nette hausse après trois séances de gains: Paris gagnait 0,81%, Francfort 0,87%, Londres 0,74% et Milan de 1,19% vers 07H15 GMT. Les deux premières places évoluent désormais à leur plus haut depuis plus d'un mois.

En Asie, la tendance était aussi au beau fixe, avec un gain de 1,42% à Tokyo, de 1,40% à Hong Kong dans les derniers échanges, même si Shanghai reculait de 0,13%.

Lundi, la Bourse de New York avait terminé sur un vif rebond de près de 2% pour le Dow Jones et de près de 3,5% pour le Nasdaq, alors qu'une première salve de résultats bancaires a rendu les investisseurs optimistes.

Lufthansa, Publicis, Roche: partout en Europe, des grosses entreprises ont publié leurs résultats du troisième trimestre pour lesquels "les attentes sont basses", souligne le gérant de Spi AM, Stephen Innes.

Les investisseurs sont d'autant plus concentrés sur les résultats d'entreprises que l'actualité macro-économique est par ailleurs assez légère cette semaine.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats en Europe progressaient légèrement et restaient à un niveau élevé (2,87% pour le 10 ans français, 2,29% pour le 10 ans allemand vers 07H15 GMT).

Vents porteurs pour le secteur aérien

Le leader européen du transport aérien, l'allemand Lufthansa (+2,21%), a dit lundi s'attendre à un résultat d'exploitation dépassant le milliard d'euros en 2022, contre au moins 500 millions prévus auparavant, après un bon troisième trimestre marqué par des ventes presque doublées sur un an.

Les actions des compagnies aériennes avaient bondi en fin de semaine dernière après des premiers résultats bien accueillis d'IAG, maison-mère de British Airlines à Londres, et de Delta aux Etats-Unis. Depuis le 3 octobre, l'action de Lufthansa a pris 17% et elle progresse de plus de 8% depuis le début de l'année.

Swiss Re piégé par l'ouragan Ian

Le réassureur Swiss Re (+1,26%) a émis mardi un avertissement sur ses résultats pour le troisième trimestre: il s'attend à une perte d'environ 500 millions de dollars (507 millions d'euros) face aux coûts de l'ouragan Ian qui s'est abattu sur Cuba et le Sud-Est des Etats-Unis fin septembre. Il a abandonné son objectif financier pour cette année, même s'il a confirmé ceux pour 2023.

Parmi les autres résultats

Parmi les autres entreprises ayant publié leurs résultats, les investisseurs ont préféré le géant de la publicité Publicis (+3,03%) qui a dit n'avoir ressenti "aucun impact" de la crise sur son activité, mais sont restés septiques après ceux d'Eurofins (-3,71%) ou Roche (-1,6%).

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole progressaient légèrement: le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison décembre, avançait de 0,56% à 92,19 dollars et celui de WTI américain pour livraison novembre 2022 de 0,81% à 86,16 dollars vers 07H10 GMT.

Le yen a par ailleurs atteint un nouveau plus bas en 32 ans face au billet vert, franchissant lundi la barre des 149 yens pour un dollar et alimentant les spéculations sur une éventuelle nouvelle intervention du gouvernement japonais, qui avait agi fin septembre pour soutenir sa monnaie nationale.

L'euro progressait de 0,18% pour atteindre 0,9858 dollar, et la livre baissait de 0,19% à 1,1336 dollar vers 07H10 GMT.

