Les résultats d'entreprises ont soutenu les marchés malgré un repli de la tech à Wall Street

Les marchés occidentaux ont été soutenus vendredi par des résultats d'entreprises encourageants et rassurés par un répit temporaire pour le groupe chinois endetté Evergrande, mais le secteur technologique a pesé sur la Bourse américaine.

Les indices européens ont fini dans le vert à Paris (+0,71%), Londres (+0,20%), Francfort (+0,46%) et Milan (+0,18%).

A New York, le Dow Jones a conclu sur un record pour la première fois depuis mi-août (+0,21%) mais le Nasdaq, à forte coloration technologique, a chuté de 0,82%, plombé par quelques grands noms de la tech. L'indice élargi S&P 500 s'est replié de son sommet de la veille (-0,11%).

Plus tôt, le promoteur chinois ultra-endetté, Evergrande, dont la faillite pourrait ébranler l'économie chinoise, a franchi une étape lui permettant d'éviter pour l'instant un éventuel défaut de paiement, ce qui a rassuré les investisseurs européens et asiatiques.

"Les investisseurs, pour l'instant du moins, se concentrent sur les perspectives de croissance économique restant au-dessus des moyennes à long terme et sur les bonnes surprises des bénéfices des entreprises", selon la revue hebdomadaire de NN Investment Partners.

Mais "le vrai test aura lieu dans les prochaines semaines, lorsque davantage d'entreprises productrices de biens publieront leur rapport".

Les investisseurs surveillent principalement l'impact de la hausse des coûts et les perturbations des chaînes d'approvisionnement sur les marges et les niveaux de production des entreprises.

Des inquiétudes subsistent quant au problème de déséquilibre entre l'offre, entravée par la hausse des prix de l'énergie et des pénuries de matérieux, et la demande relancée par de la stimulation monétaire et de la dépense publique.

"Le principal risque est que la croissance commence à décevoir l'année prochaine et que la persistance de l'inflation oblige les banques centrales à normaliser leur politique monétaire plus qu'elles ne le pensent actuellement nécessaire pour ancrer les anticipations d'inflation", souligne NN IP.

La tech américaine pénalise le Nasdaq

Le géant des semi-conducteurs Intel (-11,68% à 49,46 dollars) a pesé sur le secteur technologique.

Snap, maison mère du réseau social Snapchat, a aussi tiré le Nasdaq vers le bas (-26,60% à 55,13 dollars) entraînant également les poids lourds Facebook (-5,05% à 324,61 dollars) et Twitter (-4,91% à 62,19 dollars).

Continental abaisse ses prévisions

L'équipementier automobile allemand (+0,45% à 98,61 euros) a abaissé vendredi ses prévisions de ventes et de rentabilité pour 2021 en raison de "pénuries persistantes de semi-conducteurs et d'incertitudes sur les chaines d'approvisionnement".

L'Oréal bondit et emporte le luxe

L'action du géant français des cosmétiques a grimpé de 5,08% à 388,05 euros après que le groupe a confirmé sa reprise au troisième trimestre, dépassant même ses niveaux pourtant élevés de 2019, avec des ventes en progression dans toutes les catégories.

Ses commentaires sur sa forte croissance en Chine ont contribué à galvaniser le secteur du luxe en général, dont LVMH (+1,15% à 667,30 euros) et Hermès (+2,26% à 1.358 euros) à Paris, ou encore Burberry (+1,17% à 18,96 pence) à Londres et Moncler (+1,29% à 61,02 euros) à Milan.

Intercontinental recule

Le groupe hôtelier britannique Intercontinental (IHG) a perdu 2,92% à 4.850 pence. IHG a vu son revenu par chambre disponible grimper de 66% au troisième trimestre, porté par une hausse de la fréquentation, mais ce chiffre reste 21% sous ses niveaux d'avant la pandémie.

Futur réseau social de Trump

Un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) destiné à fusionner avec le futur réseau social que veut créer l'ancien président Donald Trump en l'introduisant en bourse a grimpé en flèche.

L'action de Digital World Acquisition Corp, suspendue à plusieurs reprises pour volatilité sur le Nasdaq, s'est envolée de 107,03% à 94,20 dollars.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a terminé en hausse de 1,08% à 85,53 dollars à Londres.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre a pris 1,52% à 83,76 dollars.

L'euro est remonté légèrement par rapport au dollar (+0,09% à 18H30 GMT) à 1,1634 dollar.

Le bitcoin lâchait 2,92% par rapport à la veille à 60.846 dollars.

bur-pan-vmt/els