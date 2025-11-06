 Aller au contenu principal
Les résultats d'Air France-KLM en ligne avec les attentes au T3
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 08:00

par Joanna Plucinska

Air France-KLM AIRF.PA a fait état jeudi de résultats en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels malgré la hausse des coûts et les défis auxquels est confronté KLM.

Bien que le troisième trimestre soit généralement le plus lucratif pour les compagnies aériennes, puisqu'il comprend la période estivale, les acteurs européens du secteur ont été pénalisés par la baisse des voyages à destination des Etats-Unis.

Le résultat d'exploitation d'Air France-KLM s'est établi à 1,20 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 723 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes attendaient 1,27 milliard d'euros, selon les données compilées par LSEG.

"Au troisième trimestre, Air France-KLM a de nouveau démontré sa résilience dans un environnement difficile. Nous avons maintenu une croissance solide de notre chiffre d'affaires et une marge opérationnelle stable", a déclaré Ben Smith, directeur général, dans un communiqué.

Le groupe a notamment bénéficié d'une baisse des coûts du carburant et d'un nombre important de réservations dans ses cabines premium. Air France-KLM a toutefois continué à subir des pressions sur le rendement dans sa cabine économique pour les voyages à destination des Etats-Unis.

KLM a été particulièrement touchée par la baisse des rendements dans sa classe économique, ainsi que par des conflits sociaux survenus au mois de septembre.

Les coûts liés à la maintenance et à d'autres services ont également augmenté, ce qui a entraîné une légère hausse de la dette du groupe.

(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)

