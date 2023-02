Les résultats 2022 de Rio Tinto chutent à cause du prix des matières premières

(AOF) - Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a publié des résultats 2022 décevants. Son bénéfice net 2022 a flanché de 41% atteignant les 12,4 milliards de dollars. Cette chute est due à « l'évolution du prix des matières premières, l'impact de coûts plus élevés de l'énergie et des matériaux bruts nécessaires à ses opérations et à une accélération de l'inflation ». Il a ainsi subi une dynamique inverse après avoir signé des résultats record en 2021.

Son bénéfice net avait augmenté de 72% à 21,09 milliards de dollars, atteignant son plus haut historique, profitant de la hausse des bénéfices liés aux minerais de fer.