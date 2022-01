Les restrictions sanitaires pourraient peser sur la croissance allemand, estime Crédit Agricole

(AOF) - Le renforcement des mesures sanitaires pour contrer la vague épidémique de fin d'année pourrait peser à nouveau sur la croissance du quatrième trimestre selon la direction des études économiques du Crédit Agricole. La consommation privée devrait connaître un sérieux coup de frein notamment en raison des services plus concernés par les restrictions. L'investissement resterait contraint par les incertitudes sur la demande tandis que les exportations ne se relèveraient que très partiellement. Au total, la croissance annuelle attendrait +2,7% en 2021 avant de rebondir plus fermement en 2022.

