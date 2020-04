Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les restrictions pourraient durer des mois, dit le Premier ministre portugais Reuters • 01/04/2020 à 16:19









LISBONNE, 1er avril (Reuters) - Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a déclaré mercredi que les restrictions de déplacement mises en place pour contrer l'épidémie de coronavirus pourraient durer "un, deux ou trois mois" alors que l'état d'urgence semble sur le point d'être prolongé. "Nous ne savons pas si cela durera un, deux ou trois mois, et c'est évidemment angoissant pour chacun d'entre nous", a-t-il dit à la chaîne de télévision SIC. A ce jour, le Portugal recense 8.251 cas confirmés et 187 décès liés au coronavirus, des chiffres largement inférieurs à son voisin espagnol, avec lequel la frontière est fermée au tourisme et aux déplacements non-essentiels. Le président Marcelo Rebelo de Sousa devrait décider ce mercredi s'il prolonge ou non l'état d'urgence. En vigueur pour quinze jours depuis le 18 mars, il s'est traduit par l'interdiction des déplacements non-essentiels et la fermeture de milliers d'entreprises tandis que les Portugais étaient invités à rester confinés chez eux. Selon le chef du gouvernement, 3.600 entreprises employant 76.000 salariés ont fait appel au mécanisme public d'aide qui prévoit que l'Etat prend en charge une partie du salaire des employés dont l'emploi est provisoirement suspendu. A l'approche du week-end de Pâques, les 11 et 12 avril, Antonio Costa a rappelé à ses compatriotes que "les familles ne pourront rentrer à la maison pour rendre visite à leurs proches". Chaque année, des dizaines de milliers de Portugais vivant en France au Luxembourg ou en Suisse, rentrent au pays pour passer Pâques puis les vacances d'été dans leur famille. "Cette année, nous devons dire aux émigrés de ne pas venir et, s'ils le font, de ne pas quitter leur maison", a dit le Premier ministre. (Victoria Waldersee version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.