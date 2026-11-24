Les responsables politiques et les dirigeants d'entreprise réagissent au retour de Huang à la tête de Nvidia

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi qu’elle réintégrait Jensen Huang au poste de directeur général après avoir déterminé qu’il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale, ce qui a fait bondir le cours de l’action du fabricant de puces et relancé le marché mondial de l’IA, qui avait connu un ralentissement ce mois-ci.

Voici quelques réactions notables à cette annonce:

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP

Sur la plateforme de réseaux sociaux Truth Social, Donald Trump a déclaré que le conseil d’administration de Nvidia « avait pris la décision juste et appropriée de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général ».

« Le gouvernement américain n’a aucune raison de croire que le retour de Jensen chez NVIDIA représente un risque pour la sécurité nationale. »

« Le ministre de la Justice des États-Unis a confirmé que le gouvernement américain ne disposait d’aucune preuve indiquant qu’il se soit livré à des agissements illégaux. Sur le plan personnel, j’ai eu l’occasion de faire la connaissance de Jensen, et c’est un grand patriote et un trésor national. »

Dans une interview accordée lundi à CNBC, Trump a déclaré: « J’étais fermement convaincu qu’il devait revenir. » Il a ajouté qu’il s’était entretenu directement avec le conseil d’administration de Nvidia et l’avait exhorté à réintégrer Huang. « Nous devons protéger nos génies, et il est sans aucun doute un génie. »

LE PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN BENJAMIN NETANYAHU

« Le partenariat de Nvidia avec le secteur technologique israélien a créé une valeur considérable pour l’entreprise et pour l’économie de l’innovation en Israël », a déclaré M. Netanyahu dans un message publié sur X depuis le compte officiel du bureau du Premier ministre.

« La continuité au sein de la direction de Nvidia est une bonne nouvelle pour ce partenariat et pour le secteur mondial de l’IA », a-t-il ajouté.

ELON MUSK, directeur général milliardaire DE TESLA ET SPACEX

Musk a réagi à cette annonce par un message sur X, déclarant: « L’erreur a été corrigée. »

HAKEEM JEFFRIES, CHEF DE FILE DES DÉMOCRATES À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Dans un message publié sur X , Jeffries a qualifié cette décision d’« indéfendable, irresponsable et incompréhensible », et a déclaré que le Congrès mènerait une « enquête rapide, approfondie et de grande envergure » sur le rôle de Nvidia et du ministère du Commerce dans cette affaire.

Il a également déclaré que cette mesure soulignait la nécessité d’une « législation à toute épreuve en matière de contrôle des exportations » afin d’empêcher que les technologies avancées d’IA ne soient exploitées par la Chine et d’autres adversaires des États-Unis.

LA SÉNATRICE DÉMOCRATE AMÉRICAINE ELIZABETH WARREN

Mme Warren a déclaré que cette « décision imprudente » de réintégrer M. Huang au poste de directeur général ne changeait rien au fait que lui-même, les dirigeants de Nvidia et son conseil d’administration devaient toujours des réponses au Congrès concernant le respect par l’entreprise des contrôles à l’exportation américains.

« L’administration Trump doit également expliquer au Congrès quelle “contribution” a été apportée et par quels hauts responsables du gouvernement américain pour soutenir sa réintégration. »

« Le retour de Jensen Huang ne fait que renforcer l’urgence d’adopter des projets de loi bipartis sur le contrôle des exportations et de veiller à ce que NVIDIA ne fasse pas pression pour faire échouer cette législation et mettre en péril notre sécurité nationale. »

RAJA KRISHNAMOORTHI, DÉPUTÉ DÉMOCRATE

Dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X, Krishnamoorthi a qualifié d’« scandaleuse » la décision de réintégrer Huang .

« Nous ne savons toujours pas quelles informations les services de renseignement chinois ont pu obtenir de lui, et ni le gouvernement ni le conseil d’administration de NVIDIA n’ont encore achevé leur enquête. »

BRAD GERSTNER, FONDATEUR D’ALTIMETER CAPITAL

Gerstner, dont la société de capital-risque Altimeter Capital avait milité en faveur du retour de Huang, a publié le message « Unanime » sur X, accompagné d’une capture d’écran d’un reportage de CNBC montrant la flambée du cours de l’action Nvidia à l’annonce de la nouvelle.

BILL ACKMAN, FONDATEUR ET directeur général DE PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT

Ackman a réagi à la réintégration de Huang par un bref message sur X , dans lequel il écrit: « La sagesse de la foule l'emporte. »

DON BACON, DÉPUTÉ RÉPUBLICAIN

Dans un message publié sur X, M. Bacon a déclaré que M. Huang avait été « compromis et exploité par un espion chinois », ajoutant que Nvidia aurait dû passer à autre chose et ignorer la « volonté inexplicable de l’administration de sauver M. Huang ».

« Le Congrès doit faire toute la lumière sur l’identité de la personne qui a autorisé la vente de puces informatiques haut de gamme à la Chine. On ne peut pas d’un côté affirmer vouloir gagner la course à l’IA et, de l’autre, céder notre meilleure technologie à la Chine. »

LA DÉPUTÉE DÉMOCRATE YASSAMIN ANSARI

Dans un message publié sur X, Mme Ansari a déclaré que M. Huang et l’ensemble du conseil d’administration de Nvidia « doivent se présenter immédiatement devant le Congrès et l’opinion publique américaine ».

RO KHANNA, DÉPUTÉ DÉMOCRATE

Dans un message publié sur X , M. Khanna a déclaré que « les règles devaient s’appliquer à tout le monde » et a fait valoir que « les riches et les puissants, comme Jensen, ne peuvent pas se soustraire aux contrôles à l’exportation ou à leur obligation de rendre des comptes simplement parce que cela soutient le cours de l’action ».

Khanna a déclaré que la question relevait de « l’équité ».

SAM ALTMAN, directeur général D’OPENAI

Altman a réagi par un bref message sur X, écrivant: « Jensen! »

LE SÉNATEUR RÉPUBLICAIN PETE RICKETTS

Ricketts a déclaré dans un message publié sur X que Huang « avait eu de multiples liaisons, notamment avec des subordonnées et une espionne chinoise présumée. Son propre conseil d’administration a qualifié son comportement de manquant de « franchise ». J’ai siégé au conseil d’administration d’une société cotée en bourse. Son comportement ne justifie pas sa réintégration. »

« La décision prise aujourd’hui par Nvidia ne dispense pas Jensen Huang de témoigner devant le Congrès. Elle ne dispense pas non plus Nvidia de rendre des comptes sur les questions de sécurité nationale et les puces non comptabilisées. J’attends avec impatience la comparution de M. Huang devant le Sénat en décembre. »

NEWT GINGRICH, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS

Gingrich a déclaré sur X qu’il y avait « quelque chose de profondément malsain » dans la réintégration de M. Huang, citant des allégations selon lesquelles ce dernier aurait entretenu des relations avec « un espion communiste chinois » et aidé la Chine à se procurer des puces de pointe en violation de la politique américaine.

Il a ajouté que le Congrès devrait enquêter sur ce qu’il a qualifié de « problème de sécurité nationale aux proportions gigantesques » ainsi que sur « un échec majeur de l’administration fédérale ».

LLOYD BLANKFEIN, ANCIEN directeur général DE GOLDMAN SACHS

Ce banquier chevronné de Wall Street a déclaré dans un message publié sur X: « Je suppose qu’on peut revenir d’entre les morts si l’on est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Le conseil d’administration de NVDA n’aura pas cette chance. »

Il avait publié : « C’est triste pour Jensen. C’est digne de Shakespeare. Mais comme l’a dit de Gaulle: “Les cimetières sont pleins d’hommes indispensables ” le 12 novembre, le jour où Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia.