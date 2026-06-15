Les responsables du secteur de la cybersécurité exhortent les États-Unis à lever les restrictions pesant sur les modèles de sécurité d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables de la cybersécurité de grandes entreprises américaines, dont Nvidia et Adobe, ont demandé à l'administration Trump de lever les restrictions pesant sur les modèles d'IA les plus puissants d'Anthropic, arguant que ces interdictions entravent les efforts visant à prévenir la propagation des cyberattaques.

Cette lettre fait suite à la décision prise vendredi par Washington d'ordonner à Anthropic de suspendre l'accès à ses modèles Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, pour des raisons de sécurité nationale.

Après avoir précédemment mis en garde contre les capacités de piratage de son modèle Mythos et en avoir suspendu la commercialisation à grande échelle, Anthropic a lancé la semaine dernière une version publique baptisée Fable, dotée de ce qu'elle décrit comme des mesures de protection en matière de cybersécurité.

Les restrictions que Washington a désormais imposées à cette technologie limiteront la capacité du secteur de la cybersécurité à détecter et à corriger les failles logicielles, à un moment où d'autres outils d'IA facilitent l'exploitation des vulnérabilités par les pirates informatiques, selon une lettre signée dimanche par plus de 50 responsables de la sécurité.

La lettre indique que les modèles d'Anthropic ne sont pas les seuls à pouvoir détecter des failles de sécurité et à transformer des exploits en armes, de nombreux modèles concurrents offrant des capacités similaires.

La société a déclaré dans son blog qu’elle ne partageait pas l’avis selon lequel la découverte d’une faille potentielle, même mineure, devrait justifier l’interruption de l’accès à un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes.

LA POSITION DÉLICATE D'ANTHROPIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE

La lettre des experts en sécurité reflète le sentiment d'Anthropic. “Cette mesure a privé les défenseurs des meilleurs modèles, créé de l'incertitude sur le marché et mis en péril le leadership américain en matière d'IA sans qu'aucun risque réel ne vienne la justifier”, indique la lettre.

Elle fait valoir qu’il est “dangereux” de priver les utilisateurs de l’accès aux derniers modèles d’Anthropic à un moment où la Chine progresse rapidement dans la réalisation de ses propres ambitions en matière d’IA.

La société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O a déclaré la semaine dernière que les pirates informatiques liés à la Chine constituaient la plus grande menace d'espionnage pour les entreprises technologiques au cours de l'année écoulée.

Anthropic s'est déjà heurtée au gouvernement américain au sujet de l'accès à ses modèles et de leur impact sur la sécurité nationale.

Plus tôt cette année, Trump a ordonné aux agences américaines de cesser toute collaboration avec Anthropic et a déclaré que l'entreprise représentait un risque d'approvisionnement en raison de sa réticence à laisser sa technologie être utilisée pour la surveillance de masse et les armes autonomes.

Ces tensions semblent toutefois s'apaiser alors qu'Anthropic, évaluée à 965 milliards de dollars, se prépare à entrer en bourse .