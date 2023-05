"Les responsables de la Fed semblent de plus en plus clairement divisés" (TwentyFour AM)

(AOF) - Selon Danny Zaid, gestionnaire de portefeuil chez TwentyFour AM, le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai révèle une division croissante entre les membres du FOMC sur la voie à suivre en matière de politique monétaire". Alors que la décision d'augmenter le taux directeur de 25 pb pour atteindre une fourchette de 5,00 à 5,25% a été prise à l'unanimité, le résumé de la réunion indique que les décideurs politiques étaient divisés sur l'ampleur du resserrement de cette mesure, nécessaire à l'avenir le cas échéant.

Plusieurs participants ont noté que, si l'économie devait évoluer dans le sens des prévisions actuelles, alors " un nouveau raffermissement de la politique monétaire pourrait ne pas être nécessaire ", tandis que d'autres ont indiqué qu'un nouveau raffermissement de la politique monétaire lors des prochaines réunions serait justifié, puisqu'ils s'attendent à ce que les progrès pour ramener l'inflation à 2% " puissent continuer à être inacceptablement lents ".

En définitive, conclut Danny Zaid, les minutes, en plus de la dernière communication des décideurs politiques, apportent peut-être plus de questions que de réponses pour les acteurs du marché en quête de clarté sur la trajectoire future de la politique monétaire. L'incertitude semble actuellement élevée parmi les membres du Comité. À quelques semaines de la prochaine réunion du FOMC (les 13 et 14 juin prochain), les responsables de la Fed semblent de plus en plus clairement divisés.