Les responsables de la Fed laissent entrevoir une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage face à l'aggravation de l'inflation

Les probabilités que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage le mois prochain ont bondi mardi après que des données américaines ont montré que les prix avaient augmenté plus vite que prévu en octobre et que les décideurs politiques ont laissé entrevoir un rythme plus soutenu de hausses des taux.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % en glissement mensuel en octobre, en baisse par rapport aux 0,6 % enregistrés en septembre, grâce au recul de l’inflation liée à l’énergie. L’indice hors denrées alimentaires et énergie, dont les prix sont volatils, a toutefois augmenté de 0,3 % pour le troisième mois consécutif, ce qui témoigne d’une inflation « sous-jacente » persistante et de pressions sur les prix qui se propagent dans l’ensemble de l’économie.

Dans des déclarations faites cette nuit à Londres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a indiqué qu’un IPC sous-jacent de 0,3 % en octobre l’inciterait à envisager une hausse d’un demi-point de pourcentage lors de la réunion de la banque centrale américaine des 8 et 9 décembre. Une hausse d’un quart de point de pourcentage étant pratiquement assurée, les paris du marché sur une augmentation plus importante se sont rapidement multipliés dans un contexte de forte vague de ventes sur le marché obligataire. Cette probabilité avoisinait les 15 % en milieu de matinée avant de reculer à environ 10 % en fin d’après-midi.

Si les prix à la consommation sous-jacents augmentent de 0,3 % ou plus par rapport à septembre, « une mesure de politique monétaire plus forte pourrait s’avérer nécessaire », a déclaré Christopher Waller lors d’une conférence organisée par la King’s Business School et la Money Macro & Finance Society. « Dans ce cas, je pense qu’une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre. »

S’en tenir à une hausse plus modeste des taux, a ajouté Christopher Waller, risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation, compte tenu d’une inflation trop élevée et qui semble s’étendre.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que l’inflation mensuelle sous-jacente recule à 0,2 % en octobre. Les données de l’IPC et les commentaires de Christopher Waller ont déclenché une vague de ventes sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement des bons à 2 ans — indicateur des anticipations concernant la politique de la Fed — enregistrant sa plus forte hausse depuis début avril 2025.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré dans des propos tenus séparément lors d’une conférence sur l’énergie qu’il « pourrait être possible d’agir plus rapidement » que la hausse d’un quart de point de pourcentage approuvée en septembre . Lorie Logan a estimé que la Fed devait relever ses taux d’au moins un demi-point de pourcentage avant de marquer une pause pour faire le point.

« L’objectif devrait être de rendre la politique monétaire modérément restrictive afin de pouvoir garantir durablement à la fois le plein emploi et la stabilité des prix », a déclaré Lorie Logan, soulignant que le taux directeur actuel, compris entre 3,75 % et 4,00 %, était trop bas et « alimentait les pressions inflationnistes ».

Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, qui animait la conférence aux côtés de Lorie Logan, a déclaré que l’inflation était sa « priorité absolue » et qu’il estimait que le taux directeur de la banque centrale était « assez accommodant ». Il a demandé aux participants de se mettre à la place des décideurs de la Fed et d’indiquer s’ils pensaient que celle-ci devrait baisser, maintenir ou relever ses taux en décembre; aucun n’a opté pour une baisse, et une large majorité s’est prononcée en faveur d’une hausse.

« N’est-ce pas assez intéressant? Et je pense que c’est en fait très instructif », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une grande partie de son travail consistait à démystifier les activités de la Fed, notamment la manière dont elle prend ses décisions en matière de taux .

CPI monthly bar chart by item

RISQUES D’INFLATION PERSISTANTS

Les données sur l’inflation du mois d’octobre ont été publiées après les élections de mi-mandat aux États-Unis la semaine dernière, qui ont tourné autour des questions liées au coût de la vie et se sont soldées par un camouflet pour le président Donald Trump et son Parti républicain.

Les données d’octobre ont révélé des hausses inattendues du coût de l’assurance automobile, des transports publics et des services médicaux, des augmentations qui pourraient frapper particulièrement durement les ménages à revenus moyens et modestes. Les décideurs politiques considèrent ces groupes comme le maillon faible d’un tableau globalement solide des dépenses de consommation.

« Le rapport d’aujourd’hui ne contenait pas grand-chose qui puisse apaiser les inquiétudes concernant les risques d’inflation persistants ou le fait que la Fed devra encore relever ses taux pour contenir les pressions sur les prix », a écrit Omair Sharif, président d’Inflation Insights, après la publication des données de l’IPC.

Il a indiqué que, selon ces données, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) sous-jacent devrait progresser de 0,34 % en octobre, ce qui correspondrait à un rythme annualisé de 4 % et représenterait une hausse par rapport au mois précédent. La Fed utilise l’indice des prix PCE pour mesurer les progrès accomplis vers son objectif d’inflation de 2 %, mais elle considère que l’indice sous-jacent constitue un meilleur indicateur des tendances inflationnistes.