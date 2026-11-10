Les responsables de la Fed laissent entrevoir une hausse d'un demi-point après une inflation supérieure aux prévisions

Les probabilités que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage lors de sa réunion de décembre ont bondi mardi après la publication de nouvelles données indiquant une hausse des prix plus rapide que prévu et après que les décideurs ont laissé entrevoir un rythme plus soutenu de hausses des taux.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % en glissement mensuel en octobre, en baisse par rapport aux 0,6 % enregistrés en septembre grâce au recul de l’inflation énergétique, mais l’indice hors denrées alimentaires et énergie, dont les prix sont volatils, a augmenté de 0,3 % pour le troisième mois consécutif, signe d’une inflation « sous-jacente » persistante qui semble également se propager dans l’économie.

Dans des déclarations faites cette nuit à Londres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a indiqué qu’un taux d’inflation sous-jacente de 0,3 % pour octobre l’inciterait à envisager une hausse d’un demi-point lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre. Une hausse d’un quart de point étant pratiquement assurée, les paris du marché sur une augmentation plus importante se sont rapidement multipliés dans un contexte de vente massive sur le marché obligataire et avoisinaient les 15 % en milieu de matinée.

Si les prix à la consommation sous-jacents augmentent de 0,3 % ou plus par rapport à septembre, « une mesure de politique monétaire plus forte pourrait s’avérer nécessaire », a déclaré M. Waller lors d’une conférence organisée par la King’s Business School et la Money Macro & Finance Society. « Dans ce cas, je pense qu’une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre. »

S’en tenir à une hausse plus modeste, a ajouté M. Waller, risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation, compte tenu d’une inflation trop élevée et qui semble s’étendre à l’ensemble de l’économie. Les économistes s’attendaient à ce que l’inflation mensuelle sous-jacente recule à 0,2 % en octobre.

Les données de l’IPC et les commentaires de M. Waller ont provoqué une forte vague de ventes sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement des bons à 2 ans — indicateur des anticipations concernant la politique de la Fed — enregistrant sa plus forte hausse depuis début avril 2025.

« Il serait peut-être possible d’agir plus rapidement » que la hausse d’un quart de point approuvée en septembre, a déclaré la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, dans des propos tenus séparément lors d’une conférence sur l’énergie. Mme Logan estime que la Fed doit relever ses taux d’au moins un demi-point de pourcentage avant de marquer une pause pour faire le point.

« L’objectif devrait être de mener une politique modérément restrictive afin de pouvoir garantir durablement à la fois le plein emploi et la stabilité des prix », a déclaré Mme Logan, ajoutant que le taux actuel, fixé dans une fourchette de 3,75 % à 4 %, était trop bas et « alimentait les pressions inflationnistes ».

Les chiffres de l’inflation d’octobre font suite aux élections de mi-mandat, qui ont tourné autour des questions liées au coût de la vie et se sont soldées par un revers cuisant pour le président Donald Trump et le Parti républicain.

Les données d’octobre ont révélé des hausses inattendues des tarifs de l’assurance automobile, des transports publics et des services médicaux, qui pourraient frapper particulièrement durement les ménages à revenus moyens et modestes, que les décideurs politiques considèrent comme le maillon faible d’un tableau globalement solide des dépenses de consommation.

« Le rapport d’aujourd’hui ne contenait pas grand-chose pour apaiser les inquiétudes concernant les risques d’inflation persistants ou le fait que la Fed devra relever encore ses taux pour contenir les pressions sur les prix » , a écrit Omair Sharif, président d’Inflation Insights, après la publication des dernières données sur les prix à la consommation.

Il a indiqué que ces données laissaient présager une hausse de 0,34 % de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) en octobre, soit un rythme annualisé supérieur à 4 % et une augmentation par rapport au mois précédent. La Fed fixe son objectif d’inflation à 2 % en se basant sur l’indice PCE, mais considère que l’indice « de base » constitue un meilleur indicateur des tendances inflationnistes.