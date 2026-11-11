Les responsables de la Fed laissent entrevoir une accélération du rythme des hausses de taux face à l'aggravation de l'inflation

Les probabilités que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage le mois prochain ont bondi mardi après que des données américaines ont montré que les prix avaient augmenté plus vite que prévu en octobre et que les décideurs politiques ont laissé entrevoir un rythme plus soutenu de hausses des taux.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % en glissement mensuel en octobre, en baisse par rapport aux 0,6 % enregistrés en septembre, grâce au recul de l’inflation liée à l’énergie. L’indice sous-jacent, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l’énergie, a toutefois augmenté de 0,3 % pour le troisième mois consécutif, signe d’une inflation sous-jacente persistante et de pressions sur les prix qui se propagent dans l’ensemble de l’économie.

Quelques heures avant la publication de ces données, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a déclaré qu’il comptait se prononcer en faveur d’une hausse d’un quart de point lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, à moins que l’IPC sous-jacent ne s’établisse à 0,3 % ou plus.

«Dans ce cas, je pense qu’une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre», a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée à Londres par la King’s Business School et la Money Macro and Finance Society.

S’en tenir à une hausse plus modeste, a ajouté M. Waller, risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation, étant donné que celle-ci est trop élevée et semble s’étendre.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que l’inflation mensuelle sous-jacente recule à 0,2 % en octobre. Les données de l’IPC et les commentaires de M. Waller ont provoqué une forte vague de ventes sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement des bons à 2 ans — indicateur des anticipations de politique monétaire de la Fed — enregistrant sa plus forte hausse depuis début avril 2025.

En milieu de matinée, les cours du marché reflétaient une probabilité d’environ 15 % d’une hausse des taux d’un demi-point, avant de revenir à environ 10 % en fin d’après-midi. Au cours de la journée, les opérateurs ont également misé massivement sur le fait que la Fed s’en tiendrait à ses hausses habituelles d’un quart de point, mais qu’elle en procéderait à trois d’ici mi-2027, au lieu de deux comme prévu avant la publication des données.

UNE ACCÉLÉRATION POSSIBLE

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré dans des propos tenus séparément lors d’une conférence sur l’énergie qu’il « pourrait être possible d’agir plus rapidement » que ne le laisse entendre le rythme impliqué par la hausse d’un quart de point de pourcentage approuvée en septembre , suivie d’un statu quo lors de la réunion suivante, en octobre. Mme Logan a estimé que la Fed devait relever ses taux d’au moins un demi-point de pourcentage supplémentaire avant de marquer une pause pour faire le point.

« L’objectif devrait être de rendre la politique monétaire modérément restrictive afin de pouvoir garantir durablement à la fois le plein emploi et la stabilité des prix », a déclaré Mme Logan, soulignant que le taux directeur actuel, compris entre 3,75 % et 4,00 %, était trop bas et « alimentait les pressions inflationnistes ».

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, qui animait la conférence aux côtés de Mme Logan, a déclaré que l’inflation était sa « priorité absolue » et qu’il estimait lui aussi que le taux directeur de la banque centrale était « assez accommodant ». Il a demandé aux participants de se mettre à la place des décideurs de la Fed et d’indiquer s’ils pensaient que celle-ci devrait baisser, maintenir ou relever ses taux en décembre; aucun n’a opté pour une baisse, et une large majorité s’est prononcée en faveur d’une hausse.

« N’est-ce pas assez intéressant? Et je pense que c’est en fait très instructif », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une grande partie de son travail consistait à démystifier les activités de la Fed, notamment la manière dont elle prend ses décisions en matière de taux.

CPI monthly bar chart by item

RISQUES D’INFLATION PERSISTANTS

Les données sur l’inflation d’octobre ont suivi les élections de mi-mandat aux États-Unis la semaine dernière, qui ont tourné autour des questions liées au coût de la vie et se sont soldées par un camouflet infligé au président Donald Trump et à son parti républicain.

Les données d’octobre ont révélé des hausses inattendues du coût de l’assurance automobile, des transports publics et des services médicaux, des augmentations qui pourraient frapper particulièrement durement les ménages à revenus moyens et modestes. Les décideurs politiques considèrent ces groupes comme le maillon faible d’un tableau globalement solide en matière de dépenses de consommation.

« Le rapport d’aujourd’hui ne contenait pas grand-chose qui puisse apaiser les inquiétudes concernant les risques d’inflation persistants ou le fait que la Fed devra relever encore ses taux pour contenir les pressions sur les prix », a écrit Omair Sharif, président d’Inflation Insights, après la publication des données de l’IPC.

Il a indiqué que, d’après ces données, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) sous-jacent devrait progresser de 0,34 % en octobre, ce qui correspondrait à un rythme annualisé de 4 % et représenterait une hausse par rapport au mois précédent. La Fed utilise l’indice des prix PCE pour mesurer les progrès accomplis vers son objectif d’inflation de 2 %, mais elle considère que l’indice sous-jacent constitue un meilleur indicateur des tendances inflationnistes.

US inflation is still way above the Fed's target, and rising

La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré plus tard mardi qu’elle s’inquiétait elle aussi de la persistance de l’inflation, mais a averti que le resserrement des conditions financières, dû à la chute des cours boursiers et à la hausse des rendements obligataires, faisait peser des risques potentiels sur l’économie.

Elle a indiqué qu’elle s’attendait à ce que l’inflation se calme l’année prochaine, à condition que les pressions sur les prix liées au développement de l’IA et au conflit au Moyen-Orient s’atténuent, et ne semblait pas pressée de procéder à des hausses de taux.

« La tendance de l’inflation n’est pas à la baisse, et je pense que cela devrait nous inciter à la réflexion lorsque nous évaluons la nécessité de lutter contre l’inflation, ainsi que le rythme et le calendrier à adopter », a déclaré Mme Bowman à Washington, lors d’une réunion du Council on Foreign Relations. « Je laisserai les déclarations de mes collègues parler d’elles-mêmes, mais je pense avoir clairement indiqué aujourd’hui que la lutte contre l’inflation est, selon moi, la bonne décision à prendre. »