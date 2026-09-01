Les responsables américains défendent l'accord pétrolier avec le Venezuela, affirmant que celui-ci s'inscrit dans le processus vers la démocratie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article avec de nouveaux détails tout au long du texte.)

* Selon des responsables américains, les gisements vénézuéliens étaient auparavant dominés par des entreprises chinoises et russes

* Alejandro Betancourt a fait l'objet d'une vérification de ses antécédents et ne fait l'objet d'aucune poursuite aux États-Unis, précisent les responsables

* Les responsables américains indiquent que les élections au Venezuela constituent un objectif à plus long terme

par Marianna Parraga et Timothy Gardner

Mardi, des responsables américains ont défendu l'accord conclu par Washington visant à prendre une participation dans une coentreprise chargée d'exploiter des gisements pétroliers au Venezuela, ainsi que l'homme d'affaires qui la dirigera, présentant cet accord comme s'inscrivant dans un processus qui aiderait les États-Unis à s'assurer un approvisionnement fiable et stable en pétrole brut tout en contribuant à la reconstruction d'un pays mis à mal par des décennies de corruption.

S'adressant aux journalistes, l'un des responsables a déclaré que l'accord , qui donnera aux États-Unis accès à environ un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela, constituait « une opportunité géopolitique de s'assurer le contrôle de gisements qui, jusqu'alors, étaient principalement sous l'influence d'entreprises chinoises et russes ».

Interrogé au sujet d’Alejandro Betancourt, dont la société nord-américaine Blue Energy Partners est au cœur de l’accord après que Caracas et Washington se sont mis d’accord sur un bail de 100 ans portant sur 17 grands gisements pétroliers, le responsable a déclaré que l’homme d’affaires avait fait l’objet d’une vérification approfondie et qu’« aucune accusation n’a été portée contre lui aux États-Unis pour violation de l’une de nos lois ».

« Je ne suis pas en train de proposer qui que ce soit pour la canonisation », a déclaré le responsable.

Le responsable a lié cet accord à ce qu’il a qualifié de volonté de parvenir à un « Venezuela stable et démocratique ». Il a indiqué que cet effort plus large devait aboutir à la tenue d’élections dans ce pays d’Amérique du Sud, ce qui n’est pas envisageable à court terme.

« La dernière chose que nous souhaitons, c’est qu’un nouveau gouvernement démocratiquement élu hérite d’un pays en crise », a déclaré le responsable, ajoutant que la prochaine phase des pourparlers politiques entre le gouvernement et les dirigeants de l’opposition concernant une transition démocratique au Venezuela reprendrait à la mi-septembre.

L’un des responsables a indiqué que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, se rendra plus tard dans la journée au Venezuela, où Chevron CVX.N signera mercredi un accord distinct visant à étendre ses activités dans le pays.