Les réservations d'ASML au quatrième trimestre dépassent les attentes, les fabricants de puces commandant davantage pour satisfaire la demande en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ASML ASML.AS a fait état mercredi de réservations supérieures aux attentes, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces informatiques ayant reçu des commandes plus importantes grâce à des investissements accrus dans la capacité de fabrication de puces à intelligence artificielle.

Les réservations du quatrième trimestre, la mesure la plus surveillée dans l'industrie, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros (15,83 milliards de dollars), contre 5,4 milliards d'euros au trimestre précédent, alors que les attentes des analystes du marché étaient de 6,32 milliards d'euros selon le cabinet de recherche Visible Alpha.

(1 $ = 0,8339 euros)