Les réservations d'ASML au quatrième trimestre dépassent les attentes, les fabricants de puces commandant davantage pour répondre à la demande en matière d'IA

ASML ASML.AS a annoncé mercredi des réservations plus élevées que prévu, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces électroniques ayant reçu davantage de commandes grâce à des investissements plus importants dans la capacité de fabrication de puces à intelligence artificielle.

Les réservations du quatrième trimestre, la mesure la plus surveillée dans l'industrie, étaient de 13,2 milliards d'euros (15,8 milliards de dollars), par rapport à 5,4 milliards d'euros au cours du trimestre précédent. Les analystes s'attendaient à 6,32 milliards d'euros, selon l'institut de recherche Visible Alpha.

"Au cours des derniers mois, nombre de nos clients ont partagé une évaluation nettement plus positive de la situation du marché à moyen terme, principalement basée sur des attentes plus solides quant à la durabilité de la demande liée à l'IA", a déclaré Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

La hausse des commandes intervient alors que plusieurs fabricants de puces clients d'ASML augmentent leurs plans d'investissement dans un contexte de forte demande en puces logiques et mémoires pour l'IA dont ont besoin les géants de l'informatique dématérialisée tels que Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet's Google GOOGL.O .

La société néerlandaise a également revu à la hausse ses perspectives pour 2026. Elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 34 et 39 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 35 milliards d'euros, selon les données de LSEG. Elle prévoyait précédemment des ventes stables ou inférieures à celles de l'année précédente, qui s'élevaient à 32,7 milliards d'euros en 2025 .

"Nous nous attendons à ce que 2026 soit une nouvelle année de croissance pour les activités d'ASML", a déclaré M. Fouquet.

Les analystes s'attendaient à ce que le géant néerlandais bénéficie de la demande plus forte de ses principaux clients tels que TSMC 2330.TW et Samsung

005930.KS , alors que les fabricants de puces augmentent leurs dépenses d'investissement pour accroître leur capacité de production de puces liées à l'IA dans un contexte d'offre mondiale restreinte de mémoires , et de puces d'accélération de l'IA.

(1 $ = 0,8339 euro)