Les réservations d'ASM International pour le troisième trimestre sont freinées par la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec détails sur les réservations au paragraphe 3, citation au paragraphe 4, contexte au paragraphe 5)

Le fabricant d'équipements pour puces électroniques ASM International ASMI.AS a annoncé mardi des réservations pour le troisième trimestre inférieures aux attentes du marché, en raison d'une baisse plus importante que prévu des commandes des fabricants de puces chinois.

Les réservations, le chiffre le plus surveillé de l'industrie, se sont élevées à 637 millions d'euros (743 millions de dollars) au troisième trimestre de l'année, soit une baisse de 9% par rapport au trimestre précédent et de 22% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre est à comparer aux 719 millions d'euros attendus en moyenne par les analystes, selon le cabinet d'études Visible Alpha.

En septembre, ASM a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025, anticipant une demande plus faible en raison des difficultés rencontrées par ses principaux clients, Intel INTC.O et Samsung

005930.KS .

"Nous prévoyons que la tendance à la baisse des commandes atteindra son point le plus bas au quatrième trimestre, à un niveau légèrement supérieur à celui du troisième trimestre. Les commandes trimestrielles devraient repartir à la hausse à l'approche de 2026", a déclaré l'ASM dans un communiqué.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements pour puces ASML ASML.AS a battu les estimations de commandes au début du mois, la demande pour les méga-contrats de l'IA ayant compensé une perte plus importante dans les commandes chinoises.

(1 $ = 0,8575 euros)