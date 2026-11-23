Les réseaux sociaux ne sont pas responsables de la fusillade de masse de Buffalo, selon une décision de la plus haute juridiction de l'État de New York

Plusieurs grandes entreprises de réseaux sociaux ne devraient pas être tenues pour responsables des accusations selon lesquelles elles auraient aidé un suprémaciste blanc déclaré qui, en 2022, a tué 10 personnes noires dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York, a statué lundi la plus haute juridiction de l'État.

Dans une décision prise à 4 voix contre 3, la Cour d’appel de New York a confirmé un arrêt divisé rendu en première instance qui avait conclu que Google et YouTube (d'Alphabet GOOGL.O ), Instagram (de Meta Platforms META.O ), Reddit RDDT.N et Snapchat (de Snap SNAP.N ) bénéficiaient d’une immunité en vertu d’une loi fédérale protégeant les plateformes en ligne de toute responsabilité quant au contenu publié par leurs utilisateurs.

La majorité des juges a estimé lundi que les victimes de l’attaque perpétrée par Payton Gendron le 14 mai 2022 au Tops Friendly Markets n’avaient pas démontré que ses actes constituaient une « conséquence naturelle et prévisible » des décisions prises par les défendeurs concernant la conception et le fonctionnement de leurs plateformes.

« Les actes du tireur étaient si extraordinaires qu’ils ont rompu le lien de causalité en droit », a déclaré la majorité dans un avis non signé.

Gendron était âgé de 18 ans au moment de l’attaque. De nombreux tribunaux se sont penchés sur la mesure dans laquelle l’article 230 de la loi fédérale sur la décence dans les communications (Communications Decency Act) devrait protéger les entreprises de réseaux sociaux face aux comportements des jeunes enfants et des adolescents qui utilisent leurs plateformes.

Matthew Bergman, avocat des plaignants, a déclaré dans un communiqué que ses clients évaluaient leurs options juridiques.

« Les familles touchées par la tragique attaque perpétrée en mai 2022 dans une épicerie de Buffalo méritent que des responsabilités soient engagées lorsque des choix dangereux en matière de conception de produits contribuent à causer des préjudices dans le monde réel », a déclaré M. Bergman.

Google, Meta, Reddit et Snap n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LA PORTE DU TRIBUNAL SE FERME

Les proches des victimes, ainsi que les employés du magasin et les clients qui ont été témoins de l’attaque, ont fait valoir que les plateformes des défendeurs étaient conçues pour créer une dépendance et radicaliser des utilisateurs tels que Gendron.

Exprimant son désaccord avec la décision rendue lundi , la juge Jenny Rivera a estimé que c'était aux jurys de déterminer si la fréquence des fusillades de masse devait alerter les entreprises de réseaux sociaux sur le fait que leurs produits prétendument défectueux, ainsi que leur absence d'avertissement quant à leurs dangers, pouvaient déclencher de telles violences.

« Aucune loi fédérale ou d’État n’exige que nous claquions la porte du tribunal au nez des plaignants », a écrit Mme Rivera.

La Cour d’appel a également confirmé le rejet des plaintes déposées contre Amazon.com AMZN.O , Discord, 4chan et Twitch Interactive en lien avec l’attaque de Gendron. Les avocats de ces entreprises ont refusé de commenter ou n’étaient pas immédiatement disponibles pour s’exprimer.

Gendron a été condamné en février 2023 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir plaidé coupable à des chefs d’accusation au niveau de l’État, notamment de meurtre et de terrorisme motivé par la haine.

Il pourrait encourir la peine de mort lors d’un procès fédéral lié à cette affaire, pour lequel la sélection du jury a débuté le 13 octobre.