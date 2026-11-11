Les républicains de la Chambre des représentants font pression pour que Huang, de Nvidia, témoigne, et envisagent de lui adresser une citation à comparaître suite à des allégations d'espionnage

Selon une source proche des discussions, trois républicains de la Chambre des représentants ne devraient pas autoriser Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à envoyer le directeur juridique de son entreprise pour répondre à sa place aux questions concernant sa relation présumée avec un espion chinois.

Le 4 novembre, Brian Mast, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, et deux autres législateurs républicains de premier plan ont demandé à Jensen Huang, d’ , de faire un exposé à huis clos au sujet d’un article du New York Times alléguant qu’il entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

M. Mast est prêt à délivrer une citation à comparaître devant le Congrès si M. Huang ne répond pas à leur demande, a déclaré son porte-parole. Les législateurs ont besoin du soutien de leurs collègues pour délivrer une telle citation, et les règles en la matière varient d’une commission à l’autre.

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une course au développement de systèmes d’IA de plus en plus puissants, avec Nvidia au cœur de cette compétition, car ses puces de pointe sont largement utilisées pour entraîner et faire fonctionner des modèles de pointe.

Washington s’efforce depuis des années de restreindre l’accès de la Chine à ces puces pour des raisons de sécurité nationale, et les allégations concernant M. Huang ont renforcé les inquiétudes des législateurs quant à savoir si les contrôles à l’exportation et autres mesures de protection sont suffisamment solides pour empêcher que des technologies américaines sensibles ne profitent à Pékin.

Le président de la commission de la Chine de la Chambre des représentants, John Moolenaar, qui fait partie du groupe de législateurs ayant demandé cette réunion d’information, a déclaré sur Fox Business que M. Huang avait jusqu’à 17 h (heure de l’Est) (22 h 00 GMT) mercredi pour décider s’il accepterait de rencontrer les législateurs à huis clos.

« S’il n’accepte pas cette proposition ou ne propose pas une autre date, je pense qu’il risque de recevoir des citations à comparaître », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.