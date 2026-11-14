Les répercussions de l'affaire Nvidia mettent en lumière l'essor de l'IA en Asie du Sud-Est

Les secteurs des puces électroniques et des centres de données d’Asie du Sud-Est s’attendent à une surveillance accrue après que l’affaire impliquant l’ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, et une espionne chinoise présumée a braqué les projecteurs sur Singapour et la Malaisie, ont déclaré des dirigeants et des analystes.

Les législateurs américains des deux partis font pression pour que des restrictions plus strictes soient imposées à l’accès de la Chine aux puces d’intelligence artificielle de pointe, après que le scandale Huang a renforcé la surveillance du rôle de Nvidia en matière de sécurité nationale américaine.

Washington restreint les exportations vers la Chine des puces d’IA les plus avancées de Nvidia afin de préserver la domination américaine dans ce secteur, mais les législateurs souhaitent combler une faille qui permet aux entreprises chinoises de louer de la puissance de calcul auprès de centres de données étrangers et d’accéder à distance aux systèmes équipés de ces puces.

Des réglementations plus strictes pourraient inclure de nouvelles règles d’exportation et des exigences en matière de licences à l’égard de la Malaisie, de la Thaïlande, de l’Indonésie et de Singapour, a rapporté le Wall Street Journal.

La femme d’affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d’espionnage, occupait un poste de direction au sein d’une entreprise de cloud computing basée à Singapour, Megaspeed , qui possède des filiales en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, en Australie et aux États-Unis.

Megaspeed fait l’objet d’une enquête menée par les autorités singapouriennes depuis février de l’année dernière pour de possibles fausses déclarations liées à l’achat de serveurs et d’autres infractions connexes.

« À la suite de cette affaire, chaque opérateur de la chaîne devra connaître son utilisateur final. Les opérateurs d’Asie du Sud-Est continueront de se procurer des puces Nvidia, mais la preuve de l’emplacement de chaque puce et de l’utilisateur auquel elle est destinée fait désormais partie intégrante du produit », a déclaré Ke Yan, directeur de recherche au sein du cabinet d’analyse financière Shenton Research, basé à Singapour.

« L'ÈRE POST-DEEPSEEK »

Le secteur des centres de données en Asie du Sud-Est est en plein essor. Depuis 2021, la Malaisie a approuvé 385,7 milliards de ringgits (94,67 milliards de dollars) d’investissements liés aux centres de données dans le pays, selon le ministère du Commerce, tandis que la Thaïlande compte 42 centres de données, représentant une charge informatique de 3 400 MW et environ 750 milliards de bahts (22,58 milliards de dollars) d’investissements en février.

Le marché indonésien des centres de données était évalué à 2,81 milliards de dollars en 2025.

Gary Goh, directeur général du cabinet de conseil en centres de données Sprint DC, basé en Malaisie, a comparé la situation actuelle à un « moment post-DeepSeek ». « Une fois les nouvelles règles publiées, il y aura beaucoup plus de restrictions pour des pays comme la Malaisie. Le marché malaisien des centres de données pourrait subir un choc à court ou moyen terme », a déclaré M. Goh.

L’essor de l’IA a dynamisé la région: en août, Singapour a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour cette année, les portant de 2,0 %-4,0 % à 4,5 %-5,5 %, en invoquant le cycle de l’IA. En Malaisie, la multiplication des projets de développement de centres de données a entraîné une hausse de 6 % du secteur de la construction au troisième trimestre 2026.

Les ministères du Commerce de Singapour et de la Malaisie n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Malaisie a déclaré jeudi qu’elle envisageait d’adopter une loi qui permettra au gouvernement de surveiller les activités des centres de données, y compris leur utilisation de puces haute performance, affirmant qu’elle devait s’assurer que toute puce soumise à des restrictions américaines soit importée en Malaisie pour un usage domestique, et non pour être réexportée.

Un investisseur et directeur général d’une entreprise asiatique spécialisée dans le « néocloud », qui a souhaité rester anonyme, a passé la matinée de vendredi à s’entretenir par téléphone avec des avocats aux États-Unis. « Tout le monde est encore en train de se faire une idée… Peut-être que chaque fois que l’on exportera quelque chose, il y aura une procédure supplémentaire à suivre. Nous craignons un contrôle accru qui allongera les délais d’acheminement des puces », a déclaré le directeur général.

En février 2025, Singapour a indiqué que, bien que 22 % des ventes de puces de Nvidia aient été enregistrées au nom d’entités opérant à Singapour, seulement 1 % de ces puces étaient physiquement acheminées vers le pays. Singapour vient également d’inculper , une cinquième personne, dans le cadre d’une affaire de fraude liée à des serveurs d’IA.

Jarick Seet, responsable des petites et moyennes capitalisations chez Maybank, a estimé que la région pourrait faire face à un durcissement des règles. « Singapour elle-même sera plus stricte; je pense que c’est une évolution naturelle. Singapour va durcir ses règles, tout comme les États-Unis, mais je ne pense pas que cela nuise aux perspectives d’achat de puces de Singapour et de la Malaisie. »

Un cadre supérieur d’un fabricant de puces à Singapour, qui a souhaité rester anonyme, y voit même une lueur d’espoir. « Avec le départ de Jensen, les Chinois auront plus de mal à se procurer des puces aux États-Unis. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose pour les pays non américains, qui auront ainsi un meilleur accès aux puces. »

Si les États-Unis freinent la construction de centres de données, à la suite des victoires démocrates dans des États clés pour ce secteur, tels que le Texas et la Géorgie, lors des élections de mi-mandat, « ces entreprises se tourneront vers d’autres horizons et viendront probablement dans des pays capables de leur offrir des terrains, des accords avantageux et de l’électricité », a déclaré ce dirigeant. « Même si nous perdons une partie du marché chinois, je pense que d’autres entreprises viendront chez nous à la recherche de capacités de calcul. »