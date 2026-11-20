Les rendements obligataires de la zone euro reculent, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges pour échapper à la chute des marchés liée à l'IA

Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé vendredi, alors que les marchés boursiers mondiaux reculaient en raison des doutes pesant sur le secteur de l’IA, poussant les investisseurs vers les titres d’État, considérés comme des valeurs refuges.

L'action d'Anthropic ANT.O a bondi jeudi lors de l'introduction en bourse très médiatisée de la société , mais cela n'a pas suffi à raviver l'enthousiasme pour les valeurs liées à l'IA en général, et le titre a chuté de près de 10 % vendredi.

Le climat baissier sur les marchés boursiers a profité aux obligations allemandes, valeurs refuges et référence de la zone euro, faisant reculer les rendements à 10 ans de 11 points de base à 3,295 %, leur plus forte baisse journalière depuis avril. DE10YT=RR .

Les rendements à deux ans, plus sensibles aux anticipations de taux de la banque centrale, ont également baissé de 10 points de base, à 3,059 % DE2YT=RR . Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des cours.

Lyn Graham-Taylor, stratège senior en taux chez Rabobank, a déclaré que les mouvements d’aversion au risque auraient pu être plus importants, compte tenu de l’ampleur du recul des actions.

« C’est une évolution assez notable des rendements obligataires, mais on pourrait faire valoir qu’elle n’est pas particulièrement massive au regard de certaines des baisses boursières que nous avons observées », a-t-il déclaré.

Les obligations françaises et italiennes FR10YT=RR , IT10YT=RR ont également rebondi, leurs taux baissant d’environ 7 points de base.

L'écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes à 10 ans — qui s'était fortement creusé cette année — s'est élargi de près de 5 points de base pour atteindre 158 points de base DE10FR10=RR .

Les rendements obligataires de la zone euro ont reculé par rapport aux plus hauts niveaux atteints depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, en septembre et octobre, à mesure que les prix de l’énergie se sont calmés et que les valeurs technologiques ont chuté.

Le climat restant globalement négatif sur les marchés boursiers, les actions européennes .STOXX ont chuté et les actions asiatiques .MISX00000PUS ont connu leur pire semaine depuis mars. L’indice américain S&P 500 .SPX s’apprêtait à enregistrer sa sixième séance de baisse consécutive, sa plus longue série de baisses depuis avril 2024.

Graham-Taylor a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la vague de ventes liée à l’IA entraînerait une période prolongée de hausse des obligations, car les marchés surveillaient également les cours du pétrole et l’économie.

Les cours du pétrole ont baissé vendredi, ce qui a également soutenu les obligations: les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1 % à 91 dollars le baril, en forte baisse par rapport aux 118 dollars enregistrés fin octobre.

Sur le plan macroéconomique, les données officielles de la Commission européenne publiées vendredi ont montré que la confiance des consommateurs de la zone euro s’était améliorée en novembre par rapport au mois précédent, contredisant ainsi les prévisions de baisse des économistes.

Plus tôt dans la journée, la présidente de la BCE, Christine Lagarde , a déclaré que la Banque centrale européenne rendrait ses lignes de swap de devises avec d’autres pays plus accessibles afin de protéger la zone euro des chocs financiers extérieurs et de renforcer le rôle de l’euro à l’échelle mondiale.