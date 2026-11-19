Les rendements obligataires de la zone euro progressent légèrement alors que les marchés digèrent l'introduction en bourse d'Anthropic

Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement progressé jeudi, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et alors que les marchés digéraient la valorisation d'Anthropic ANT.O , estimée à 1 800 milliards de dollars, à l'occasion de son entrée en bourse tant attendue .

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR a progressé de 2 points de base, à 3 , 41 %. Les rendements évoluent à l'inverse des prix. Le rendement des obligations allemandes à 2 ans DE2YT=RR a augmenté de 3 points de base, à 3,15%.

Le rendement de référence de la zone euro a baissé ces derniers mois, après avoir atteint fin septembre son plus haut niveau depuis 17 ans, à 3,653%, en raison du recul des prix de l'énergie et d'une vague de ventes sur les valeurs technologiques qui a poussé les investisseurs vers des valeurs refuges.

Les prix du gaz en Europe ont augmenté d’environ 3% jeudi, TFMBMc1 ce qui a fait grimper les rendements, tandis que les cours du pétrole ont également légèrement progressé. EU/NG O/R

L'introduction en bourse d'Anthropic ANT.O , la plus importante de l'histoire, n'a guère influencé l'ensemble du marché boursier: le S&P 500 a légèrement reculé, incitant les investisseurs à se réfugier dans les obligations et limitant la hausse des rendements. MKTS/GLOB

ZOOM SUR LA FRANCE

L’écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes à 10 ans a été un thème majeur ces derniers mois; il a dépassé les 170 points de base fin octobre, son plus haut niveau depuis la crise de la zone euro. DE10FR10=RR

Le rendement français à 10 ans a progressé de 5 points de base jeudi pour s’établir à 4,94%, ramenant son écart par rapport à l’Allemagne à 153 points de base, cet écart s’étant resserré parallèlement à la baisse mondiale des rendements. DE10FR10=RR

Bien que ce niveau reste élevé au regard des normes récentes, il est loin d’être "alarmant", a déclaré Vincent Mortier, directeur des investissements du groupe Amundi, lors d’une conférence téléphonique où il a discuté des perspectives du gestionnaire de fonds à l’horizon 2027.

Si l’écart venait à atteindre 200 points de base, a indiqué M. Mortier, Amundi serait probablement intéressé par l’achat de dette française, car le rendement réel de 3% qui en résulterait constituerait une opportunité d’achat évidente d’un point de vue historique.

Le mois dernier, les investisseurs se sont également interrogés sur la possibilité que la Banque centrale européenne se sente obligée d’intervenir pour apaiser les marchés, notamment si les tensions en France devaient se répercuter sur d’autres marchés et affecter la transmission de la politique monétaire.

Mais M. Mortier a déclaré qu’une intervention était encore loin d’être envisagée.

"Pour que la BCE intervienne, il faudrait un écart beaucoup plus important — au moins deux fois plus élevé —, un manque de liquidité sur le marché et une perturbation des marchés."

En revanche, pour 2027, le gestionnaire d’actifs privilégiait les obligations de pays présentant des ratios dette/PIB relativement faibles, tels que la Norvège, l’Australie et la Suisse.