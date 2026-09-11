Les rendements obligataires avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, Wall Street s'envole alors que l'inflation s'accélère aux États-Unis

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(Mise à jour pour tenir compte de l'ouverture des marchés américains)

* Le Brent atteint 109 dollars le baril, avant de reculer sous la barre des 104 dollars

* Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et se stabilisent désormais

* Les actions américaines ouvrent en hausse, mais devraient tout de même afficher une baisse hebdomadaire

* L'IPC américain s'accélère, un élément déterminant pour la décision de la Fed la semaine prochaine

par Samuel Indyk et Stella Qiu

La vague de ventes sur les marchés boursiers mondiaux a marqué une pause vendredi, les cours du pétrole ayant reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois, mais l’accélération de l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis a renforcé les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine, maintenant les rendements obligataires à des niveaux élevés.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % le mois dernier, après une légère hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

« Les chiffres de l’inflation publiés aujourd’hui ne changent en rien notre opinion selon laquelle la Fed est en retard sur la courbe », a déclaré David Rees, responsable de l’économie mondiale chez Schroders.

« Si l’inflation globale est influencée par la hausse des prix de l’énergie, la tendance générale est que l’économie tourne à plein régime et que l’inflation d’origine interne ne cesse de grimper. »

Les opérateurs n'ont pas tardé à renforcer leurs paris sur une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion de deux jours prévue la semaine prochaine. Les marchés estiment désormais à environ 85 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point, contre environ 67 % avant la publication de ces données.

DES TAUX ÉLEVÉS POUR PLUS LONGTEMPS

Le Brent LCOc1 a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril, après un bond de 6 % la veille, mais il a rapidement subi des pressions à la vente et a finalement clôturé en baisse d’environ 3,3 %, à 104,04 dollars. Il restait toutefois en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 8 %.

Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques , bien que les prix aient baissé après que le Financial Times eut rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire pour gérer le trafic maritime dans cette voie navigable.

Mais les marchés continuent d’intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les déclarations du président Donald Trump, selon lesquelles le conflit pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

« Les marchés anticipent un scénario de taux plus élevés pendant plus longtemps », a déclaré Gustav Helgesson, stratège macroéconomique chez SEB.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a légèrement baissé vendredi à 4,94 %, soutenu par le recul des cours du pétrole. Il a brièvement atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans, à 4,9915 %, immédiatement après la publication des chiffres de l’inflation.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a atteint un nouveau plus haut en 19 ans, à 5,424 %, avant de redescendre à 5,318 %. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des cours.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans

DE10YT=RR a progressé de 1 point de base sur la journée et de 17 points de base sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars.

RESSERREMENT MONÉTAIRE

Les analystes de JPMorgan s'attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, notamment la Fed, la Banque du Japon, les quatre principales banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

« Le resserrement devrait pour l’instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions laissent entrevoir davantage de mesures face à une croissance résiliente, une inflation sous-jacente tenace et des pressions sur les prix des matières premières », ont-ils indiqué dans une note.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d' , pour la deuxième fois cette année, et certains responsables envisagent un nouveau resserrement, notamment en octobre.

UN SOULAGEMENT POUR LES ACTIONS

Wall Street a ouvert la séance en hausse, les investisseurs ayant été rassurés par la baisse des cours du pétrole et du gaz, même si les principales places boursières s’apprêtaient toujours à enregistrer de fortes baisses hebdomadaires. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,96 % en début de séance, tandis que le S&P 500 .SPX gagnait 0,94 % et que le Nasdaq Composite .IXIC bondissait de 1,02 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7 % vendredi, mais a reculé de 1,5 % sur la semaine. L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , affichait en dernière cotation une hausse de 0,5 %.

Le dollar américain s’est raffermi parallèlement à la hausse des rendements des bons du Trésor, après avoir gagné 0,4 % jeudi face à ses principales devises de référence. Son indice =USD est resté stable vendredi à 99,11. FRX/

L’or a progressé de 1,8 % à 4 392 dollars l’once XAU= après avoir reculé de près de 2 % jeudi. GOL/