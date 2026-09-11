Les rendements obligataires avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années suite à l'accélération de l'inflation aux États-Unis ; les opérateurs renforcent leurs paris sur une hausse des taux de la Fed

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(Évolution après la publication de l'IPC américain)

* Le Brent atteint 109 dollars le baril, avant de reculer sous la barre des 104 dollars

* Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et se stabilisent désormais

* Les marchés boursiers affichent des résultats mitigés: l'Europe en hausse, l'Asie en baisse

* L'IPC américain s'accélère, un élément déterminant pour la décision de la Fed la semaine prochaine

par Samuel Indyk et Stella Qiu

La vague de ventes sur les marchés boursiers mondiaux s'est interrompue vendredi, les cours du pétrole ayant reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois, mais l'accélération de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a incité les opérateurs à renforcer leurs anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine, maintenant ainsi les rendements obligataires à des niveaux élevés.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % le mois dernier, après une légère hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

« Les données d’inflation publiées aujourd’hui ne changent en rien notre opinion selon laquelle la Fed est en retard sur la courbe », a déclaré David Rees, responsable de l’économie mondiale chez Schroders.

« Si l’inflation globale est influencée par la hausse des prix de l’énergie, la tendance générale est que l’économie tourne à plein régime et que l’inflation d’origine intérieure ne cesse de grimper. »

Les opérateurs n’ont pas tardé à renforcer leurs paris sur une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion de deux jours prévue la semaine prochaine. Les marchés estiment désormais à environ 85 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point, contre environ 67 % avant la publication des données.

DES TAUX ÉLEVÉS PLUS LONGTEMPS

Le Brent LCOc1 a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril, après un bond de 6 % la veille, mais il a rapidement subi des pressions à la vente et clôturait en baisse d’environ 3 %, à 104,28 dollars. Il s’apprêtait néanmoins à enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 8 %.

Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques , bien que les prix aient baissé après que le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire pour gérer le trafic maritime dans cette voie navigable.

Mais les marchés continuent d’intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les commentaires du président Donald Trump, selon lesquels le conflit pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

« Les marchés anticipent un scénario de taux plus élevés pendant plus longtemps », a déclaré Gustav Helgesson, stratège macroéconomique chez SEB.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR est resté pratiquement inchangé vendredi à 4,95 %, soutenu par le recul des cours du pétrole. Il a brièvement atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans, à 4,9915 %, immédiatement après la publication des données sur l’inflation.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a atteint un nouveau plus haut depuis 19 ans, à 5,424 %, avant de retomber à 5,341 %. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des prix.

Les échéances courtes ont subi une pression accrue après la publication des données, le rendement des obligations à 2 ans

US2YT=RR progressant de 4,5 points de base à 4,6593 %, après avoir bondi de 12 points de base jeudi.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans

DE10YT=RR a progressé de 1 point de base sur la journée et de 17 points de base sur la semaine, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mars.

RESSERREMENT MONÉTAIRE

Les analystes de JPMorgan s’attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, notamment la Fed, la Banque du Japon, les quatre banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

« Le resserrement devrait pour l'instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions laissent entrevoir davantage de mesures face à une croissance résiliente, une inflation sous-jacente tenace et des pressions sur les prix des matières premières », ont-ils indiqué dans une note.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d' , pour la deuxième fois cette année, et certains responsables envisagent un nouveau resserrement, notamment en octobre.

SOULAGEMENT POUR LES ACTIONS

Les contrats à terme sur les actions américaines ont conservé leurs gains après la publication des données, soutenus par une baisse des cours du pétrole et du gaz, même si les principales places boursières s'apprêtaient toujours à enregistrer de fortes baisses hebdomadaires. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500 ESc1 ont tous deux progressé d’environ 0,7 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7 % vendredi, mais a reculé de 1,5 % sur la semaine.

Les marchés boursiers asiatiques ont clôturé en forte baisse. L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a perdu 1,5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,9 %.

Le dollar américain s’est raffermi dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor, après avoir gagné 0,4 % jeudi face à ses principales devises de référence. Il =USD s’est stabilisé vendredi à 99,11. FRX/

L'or a progressé de 1,1 % à 4 361 dollars l'once XAU= après avoir reculé de près de 2 % jeudi. GOL/