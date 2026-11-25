Les rendements des obligations d'État de la zone euro reculent alors que les marchés boursiers s'effondrent

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé mercredi, alors que les indices boursiers de Wall Street ont chuté en raison de ventes persistantes sur les titres liés à l'IA, poussant les investisseurs vers la sécurité relative de la dette publique.

Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a reculé de 4,5 points de base à 3,22 % après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 6 novembre.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans DE2YT=RR a reculé de 4,5 points de base à 3,02 %, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur des hausses de taux de la Banque centrale européenne. Les rendements évoluent à l'inverse des cours.

Les rendements de la zone euro ont reculé par rapport aux plus hauts niveaux atteints depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, en septembre et octobre, à mesure que les prix de l’énergie se sont calmés et que les marchés boursiers ont vacillé.

Le retour de Jensen Huang au poste de directeur général du géant des puces électroniques Nvidia lundi a stimulé les cours boursiers, mais les doutes concernant l’IA persistent, les législateurs américains critiquant la reconduction de l’entrepreneur à ce poste.

“Nous pensons que la chute du marché boursier, tirée par le secteur technologique, n’est pas terminée et qu’elle incitera les investisseurs à revoir à la baisse leurs anticipations de taux et déclenchera une “fuite vers la sécurité” vers les obligations”, a déclaré Joe Maher, économiste spécialisé dans les marchés chez Capital Economics.

Les données américaines ont montré que l’économie avait progressé plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l’inflation a encore augmenté en octobre.

Le président américain Donald Trump a lancé une nouvelle salve de droits de douane contre 14 de ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, sans se laisser dissuader dans sa politique protectionniste par les pertes subies par son parti républicain lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les cours du pétrole brut ont progressé de plus de 1 % après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué la plus grande raffinerie de pétrole d’Arabie saoudite et que les opérateurs ont mis en balance les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient et la perspective d’un excédent sur le marché mondial.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans FR10YT=RR a reculé de 4,5 points de base, tandis que celui des obligations italiennes IT10YT=RR a baissé de 3,5 points de base.

Sur les marchés monétaires, les opérateurs ont réduit leurs paris sur les hausses de taux de la BCE et tablaient en fin de séance sur un resserrement monétaire d’environ 55 points de base d’ici juillet prochain, contre environ 60 points de base lundi.

“Le climat restera favorable aux taux (et aux cours des obligations) tant que la morosité des marchés boursiers persistera”, a déclaré Benjamin Schroeder, stratège senior en taux chez ING.

“Parallèlement, les cours du pétrole sont restés modérés, ce qui a contribué à la baisse des taux au cours de la semaine dernière.”

L'Allemagne a vendu 3,8 milliards d'euros (4,2 milliards de dollars) de dette à 10 ans lors de sa dernière émission de l'année sur cette échéance, dans un contexte de bonne demande.

(1 dollar = 0,9136 euro)