Les rendements des bons du Trésor américain progressent alors que Waller, membre de la Fed, plaide en faveur d'une hausse des taux

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont bondi mardi sur les marchés londoniens après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré que la banque centrale américaine devrait relever les taux d'intérêt à court terme le mois prochain, même si les données gouvernementales indiquaient un ralentissement de l'inflation.

La Fed devrait également envisager une hausse des taux d'un demi-point si la situation en matière d'inflation venait à s'aggraver, a ajouté M. Waller.

Les chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre doivent être publiés plus tard dans la journée de mardi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient que l'indice sous-jacent — qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie — a probablement augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à septembre, contre une hausse de 0,3% le mois précédent.

Si les prix à la consommation sous-jacents augmentent de 0,3% ou plus par rapport à septembre, "une mesure de politique monétaire plus forte pourrait s'avérer nécessaire", a déclaré M. Waller. "Dans ce cas, je pense qu'une hausse de 50 points de base du taux directeur devrait être envisagée lors de la réunion de décembre."

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont progressé de 6 points de base à 4,61% à Londres US2YT=RR , tandis que les coûts d'emprunt à 10 ans ont augmenté d'environ 2 points de base pour s'établir à environ 4,88% US10YT=RR .

La hausse des rendements des bons du Trésor contrastait avec la situation en Europe, où les rendements des obligations d'État étaient globalement en baisse ce jour-là, alors que les cours du pétrole continuaient de chuter.

Les marchés monétaires anticipent désormais pleinement une hausse des taux américains de 25 points de base en décembre, contre environ 80% la semaine dernière.

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