Les rendements de la zone euro reculent, la réintégration de Huang chez Nvidia redonnant confiance aux marchés

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé lundi, inversant une hausse antérieure, après que le fabricant de puces pour l'IA Nvidia NVDA.O a annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, une décision qui a déclenché une flambée des valeurs technologiques et attiré les capitaux des investisseurs vers des titres de dette souveraine plus risqués.

Après la plus forte vague de ventes hebdomadaire enregistrée depuis plus d’un an sur l’indice européen STOXX 600 .STOXX et l’indice américain S&P 500 .SPX , les valeurs phares européennes ont bondi lundi, à la suite de l’annonce de Nvidia, qui a redonné un nouveau souffle au secteur mondial de l’IA et fait grimper les valeurs technologiques ainsi que d’autres actifs risqués.

Huang avait démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée, ce qui avait renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à la solidité financière du secteur de l’IA.

La semaine dernière, les investisseurs s'étaient rués vers la sécurité des obligations d'État, le rendement allemand à 10 ans ayant chuté de 10 points de base vendredi. DE10YT=RR

Lundi après-midi en Europe, le rendement allemand à 10 ans, qui sert de référence pour l’ensemble de la région, avait reculé de 2 points de base sur la journée à 3,285 %, contrairement aux rendements américains, qui avaient progressé de 5 points de base à 4,96 % alors que les investisseurs se ruaient sur les actions.

Le rendement de l’obligation française à 10 ans FR10YT=RR a reculé de 8 points de base à 4,8 %, réduisant l’écart entre les rendements français et allemands à 150 points de base. Cet écart, qui mesure la prime de risque associée à la France, s’est fortement creusé cette année.

Les rendements italiens à 10 ans ont également baissé de 4 points de base, à 4,365 %, ramenant leur prime par rapport aux Bunds allemands à seulement 106,5 points de base, soit près de 5 points de base de moins sur la journée DE10IT10=RR .

Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, a déclaré que le regain d’appétit pour le risque – et la reprise des marchés boursiers – reflétaient "un immense soupir de soulagement de la part des investisseurs".

Plus tôt lundi, une enquête préliminaire sur l’activité des entreprises a révélé une forte contraction du secteur privé français en novembre — ce qui a accru les risques que la France entre en récession technique au quatrième trimestre — tandis que la croissance de l’activité économique allemande s’est accélérée au-delà des attentes.

L’indice PMI composite de novembre pour la zone euro est resté inchangé d’un mois sur l’autre et a enregistré un cinquième mois consécutif d’expansion, tout en s’inscrivant légèrement en deçà des prévisions d’un sondage Reuters.

"Jusqu’à présent, la zone euro a bien résisté à la guerre au Moyen-Orient et au choc d’approvisionnement énergétique qui en a découlé", a déclaré Bert Colijn, économiste chez ING, dans une note, ajoutant que les données indiquaient que l’économie de la zone euro se portait très bien, la France faisant figure d’exception.