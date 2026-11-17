Les rendements de la zone euro reculent à l'approche d'épreuves décisives, Le Pen passe au second plan

Les coûts d'emprunt de la zone euro ont légèrement baissé mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence à l'approche de la publication des résultats de Nvidia, tandis que les obligations françaises ont surperformé leurs homologues après que la candidate d'extrême droite à la présidentielle, Marine Le Pen, a dévoilé ses projets budgétaires.

Les résultats de Nvidia seront déterminants pour définir le ton en matière d’appétit pour le risque et de demande d’obligations d’État, considérées comme des valeurs refuges.

Mme Le Pen, en tête des sondages pour la présidentielle, tente de convaincre les investisseurs qu’elle est capable de financer un abaissement de l’âge de la retraite pour certains travailleurs tout en remettant de l’ordre dans les finances publiques françaises.

L'écart de rendement entre les OAT françaises et les Bunds allemands, valeurs refuges – indicateur du marché de la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française – a reculé de 4 points de base (pb) à 152,50 pb, tandis que les rendements français ont baissé de 5 pb à 4,90 %. Le spread français avait atteint le mois dernier 177,71 pb, son plus haut niveau depuis mi-novembre 2011, au plus fort de la crise de la dette souveraine dans la zone euro.

Les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR ont reculé d’un point de base dans la journée, à 3,38 %.

“À l’heure actuelle, les marchés obligataires sont portés par un environnement de risque plus modéré et par les inquiétudes concernant les actions à l’approche de la publication des résultats de Nvidia”, a déclaré Massimiliano Maxia, spécialiste senior en titres à revenu fixe chez Allianz Global Investors.

“Cela soutient globalement les obligations d’État, y compris les OAT françaises. Les investisseurs auront le temps d’évaluer les programmes budgétaires des partis politiques français”, a-t-il ajouté.

Toutefois, les obligations d’État françaises sont restées vulnérables à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine, les investisseurs restant préoccupés par la trajectoire budgétaire de la France.

Les rendements italiens à 10 ans IT10YT=RR ont reculé de 2 points de base à 4,44 %.

LES RÉSULTATS DE NVIDIA SOUS LES PROJECTEURS

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, sous la pression des valeurs du secteur de la santé, tandis que les valeurs technologiques affichaient des performances mitigées, les investisseurs attendant les résultats de Nvidia et l’introduction en bourse d’Anthropic pour obtenir de nouveaux indices sur la pérennité du mouvement haussier lié à l’IA.

Christoph Rieger, stratège chez Commerzbank, a déclaré que son équipe recommandait des positions longues “tactiques” sur les Bunds, compte tenu des niveaux élevés d’incertitude liés à l’économie, à la géopolitique et au marché actions.

Les rendements des Schatz allemands DE2YT=RR ont reculé de 2 points de base (pb) à 3,114 % à l’approche de l’adjudication.

Les résultats de Nvidia pourraient soit raviver l’optimisme autour du secteur de l’IA, ce qui risquerait de peser sur la demande d’obligations d’État considérées comme des valeurs refuges, soit renforcer les inquiétudes existantes quant à la capacité du secteur à financer ses activités et à garantir un retour sur investissement suffisant, alors même que les législateurs et les particuliers réclament à la fois de meilleures mesures de protection.

Anthropic, le développeur du modèle Claude, devrait également faire son entrée en bourse dans le courant de la semaine, ce qui constituera un nouveau test décisif pour l’IA.

Par ailleurs, l’Espagnol Pablo Hernandez de Cos s’est rapproché mardi de la présidence de la Banque centrale européenne .

Selon l’institut de recherche économique ZEW, le moral des investisseurs allemands a progressé plus que prévu en novembre, pour atteindre 35,6 points.

La Commission européenne a approuvé mardi une aide d’État néerlandaise de 9,5 milliards d’euros destinée à soutenir la production d’électricité renouvelable provenant de deux parcs éoliens offshore situés en mer du Nord.

(1 dollar = 0,9086 euro)