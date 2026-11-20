Les rendements américains reculent alors que les inquiétudes liées au commerce dans le secteur de l'IA stimulent la demande de valeurs refuges

par Caroline Valetkevitch et Sophie Kiderlin

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé vendredi, le rendement de référence à 10 ans s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025, alors que les inquiétudes liées au « trade de l'IA » pesaient sur les actions et incitaient les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est repassé sous la barre des 5 % et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis octobre.

L'indice Nasdaq .IXIC reculait de plus de 2 % en début de séance, alors que les craintes concernant le « AI trade » s'intensifiaient malgré l'entrée en bourse spectaculaire d'Anthropic ANT.O jeudi.

Vendredi, l'action Anthropic reculait de plus de 10 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs .SOX perdait plus de 7 %. Les actions américaines s'apprêtaient également à enregistrer une forte baisse hebdomadaire.

Les inquiétudes concernant la hausse des dépenses et de l'endettement des entreprises liées à l'IA, le départ de Jensen Huang de Nvidia , ainsi que les craintes d'une surveillance accrue et d'un ralentissement de l'expansion des centres de données après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ont toutes pesé sur le moral des investisseurs ces dernières semaines.

"En raison de la baisse des cours boursiers et des craintes d'un ralentissement des dépenses en matière d'IA, on observe une certaine appréhension quant à la croissance économique qui se répercute sur les marchés", a déclaré Jim Awad, directeur général senior chez Clearstead Advisors LLC à New York.

Cela entraîne une baisse des rendements obligataires à long terme, tandis que les rendements des bons du Trésor à court terme sont quelque peu soutenus par les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine dans les mois à venir, a-t-il ajouté.

Les cours des obligations augmentent lorsque les rendements baissent.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablaient en dernier lieu sur une probabilité de près de 100 % d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale américaine prévue les 8 et 9 décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Une hausse plus importante, de 50 points de base, a également été envisagée , bien que les anticipations du marché monétaire concernant une telle hausse aient été revues à la baisse.

Les rendements ont bondi la semaine dernière à la suite des commentaires bellicistes de responsables de la Fed et de la publication de données sur les prix à la consommation aux États-Unis plus élevées que prévu.

Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 10,8 points de base à 4,944 % et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé des droits de douane de grande envergure. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 6,8 points de base à 5,333 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a reculé de 13,2 points de base à 4,647 %.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans US2US10=TWEB , considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 29,3 points de base positifs.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,175 %, après avoir clôturé à 2,223 % jeudi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,149 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,1 % par an pour la prochaine décennie.

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