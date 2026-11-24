par Chuck Mikolajczak

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé mardi, alors que la forte hausse des valeurs liées à l'IA, survenue après le retour du directeur général Jensen Huang, s'est essoufflée et a pesé sur les actions américaines.

L'action Nvidia NVDA.O a bondi de plus de 30 % lundi lors de la réintégration de Jensen Huang, contribuant ainsi à faire grimper le S&P 500 de 4,7 % et le Nasdaq de 6,5 %, fortement portés par les hausses des valeurs technologiques.

Mais une partie de ces gains s'est effacée en début de séance mardi, le Nasdaq reculant jusqu'à 2,4 %.

Les marchés sont toujours aux prises avec la perspective de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale, qui tente de lutter contre l'inflation, et le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis s'apprêtaient à augmenter les droits de douane sur la Chine et d'autres pays.

"Hier semblait être une journée marquée par l'appétit pour le risque sur les actions et, dans une certaine mesure, par l'aversion au risque sur les obligations, avec un aplatissement de la courbe des taux; le marché obligataire nous indiquait donc hier que, malgré tout l'enthousiasme – ou ce qui semblait en être – manifesté hier pour le secteur des valeurs liées à l'IA, il ne prévoyait pas de croissance découlant de ce phénomène", a déclaré Ron Albahary, directeur des investissements chez LNW à Philadelphie.

"Aujourd'hui, on observe une réaction un peu plus normale après une journée comme celle d'hier, et les investisseurs commencent à se rendre compte qu'il est très peu probable que ces trimestres affichant une croissance des bénéfices de 20 % ou 30 % se poursuivent; le secteur de l'IA fait donc l'objet d'une réévaluation."

Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 1,6 point de base, à 4,904 %.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'INFLATION ORIENTENT LA POSITION DE LA FED

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continue d'orienter la banque centrale américaine vers une politique monétaire plus restrictive, tout en soulignant que le rythme des futures hausses de taux d'intérêt dépendra des données économiques à venir.

Parmi les données économiques attendues cette semaine figurent les revenus et les dépenses des ménages pour le mois d'octobre ainsi que l'indice des prix des dépenses de consommation (PCE), qui contribueront à façonner les anticipations concernant l'orientation de la politique monétaire de la Fed. Les marchés américains seront fermés jeudi à l'occasion de la fête de Thanksgiving.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a reculé de 0,2 point de base à 5,293 %.

LES MARCHÉS ANTICIPENT UNE HAUSSE EN DÉCEMBRE

Selon le CME FedWatch , les marchés anticipent pleinement une hausse des taux d'au moins 25 points de base de la part de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, avec une probabilité de 4,4 % pour une hausse exceptionnelle de 50 points de base.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 et 10 ans et est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 24 points de base positifs.

L'offre sur le marché va s'accroître cette semaine, le Trésor américain devant mettre aux enchères 70 milliards de dollars de bons à 5 ans mardi en fin de journée, puis 44 milliards de dollars de bons à 7 ans mercredi.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a reculé de 0,4 point de base à 4,662 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à 5 ans s'établissait en fin de séance à 2,148 %, après avoir clôturé à 2,157 %, son plus bas niveau de clôture depuis novembre 2024.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans était à 2,128 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,1 % par an pour la prochaine décennie.

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