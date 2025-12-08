Les rendements américains et le dollar sont en hausse ; les investisseurs envisagent une baisse des taux d'intérêt de la Fed cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions américaines chutent dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

*

La Fed devrait réduire ses taux mercredi

*

Les taux devraient rester inchangés au Canada, en Suisse et en Australie

(Mise à jour des niveaux de clôture des marchés américains) par Caroline Valetkevitch

Les rendements du Trésor américain et le dollar ont progressé lundi, les investisseurs se préparant à la réunion de la Réserve fédérale de cette semaine, les investisseurs s'attendant largement à une réduction des taux d'intérêt, tandis que les principaux indices boursiers étaient en baisse.

Les investisseurs ont également évalué l'impact potentiel d'un puissant tremblement de terre de magnitude 7,6 qui a secoué la région nord-est du Japon. Il a provoqué l'évacuation de quelque 90 000 résidents et des alertes au tsunami qui, quelques heures plus tard, ont été rétrogradées au rang d'avis.

Le fonds négocié en bourse iShares MSCI Japan EWJ.P a baissé de 0,6%. Le dollar a augmenté de 0,3 % par rapport au yen JPY= .

L'élément clé de cette semaine sera l'annonce de la Fed mercredi. Alors qu'une baisse des taux est attendue, certains stratèges pensent que le comité politique de la Fed pourrait être fortement divisé.

Certains investisseurs ont spéculé sur le fait que la réunion pourrait être l'une des plus houleuses de ces dernières années. Le Comité fédéral de l'open market n'a pas connu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

Les investisseurs se sont préparés à recevoir des signaux d'un cycle d'assouplissement plus doux que prévu. Les attentes selon lesquelles la Fed réduira son taux directeur de 25 points de base s'élèvent à 87,4 %, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les marchés avaient évalué à moins de 30 % la probabilité d'une réduction, jusqu'à ce que les commentaires des responsables de la Fed au cours des dernières semaines **ont entraîné** un renversement des attentes.

"Le marché pourrait s'attendre à ce que la Fed indique qu'après cette baisse des taux, il pourrait y avoir une pause au premier trimestre 2026, bien que je n'y souscrive pas", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

RETARD DE LA DÉCISION SUR LES TAUX AU JAPON? Le dollar s'est apprécié par rapport au yen après l'annonce du tremblement de terre au Japon. En fonction de l'étendue des dégâts causés par le tremblement de terre, la Banque du Japon pourrait retarder la hausse des taux prévue la semaine prochaine, selon les analystes. L'indice du dollar américain

=USD était également en hausse. La prochaine réunion de politique monétaire de la BOJ est prévue pour les 18 et 19 décembre 2025, la décision de politique monétaire et la déclaration étant attendues le deuxième jour. L'économie japonaise s'est contractée plus rapidement qu'initialement estimé au cours des trois mois se terminant en septembre, a déclaré le Bureau du Cabinet lundi, principalement en raison de nouvelles données qui ont fait baisser les chiffres des dépenses en capital, bien que les économistes aient déclaré que le changement n'est pas suffisant pour influencer la banque centrale. Les rendements des obligations du Trésor américain ont également augmenté à la suite des nouvelles concernant le tremblement de terre. Le rendement sur le billet de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT-TWEB a augmenté de 3,1 points de base à 4,17% après avoir atteint 4,192%, son niveau le plus élevé depuis le 26 septembre, et était en voie d'enregistrer une troisième séance consécutive de gains. A Wall Street, tous les principaux secteurs du S&P 500 étaient en baisse, à l'exception du secteur technologique .SPLRCT . "Le marché **a fortement chuté** dans la seconde moitié de novembre, et depuis, nous avons assisté à une très forte reprise", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Aujourd'hui, nous nous sommes un peu repliés, mais je ne vois rien qui puisse vraiment faire dérailler ce marché." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 215,67 points, soit 0,45%, à 47 739,32, le S&P 500 .SPX a perdu 23,89 points, soit 0,35%, à 6 846,51 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 32,22 points, soit 0,14%, à 23 545,90. Le S&P 500 .SPX reste en hausse d'environ 16% depuis le début de l'année.

L'offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O pour acheter Warner Bros Discovery WBD.O a attiré l'attention des investisseurs car elle vise à surenchérir sur Netflix NFLX.O . Les actions Netflix ont baissé de 3,4 %. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 2,69 points, soit 0,27%, pour s'établir à 1 008,04. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,07%. Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes sont prêtes à maintenir leurs taux. La Banque nationale suisse pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir négative. Une série de données économiques positives a conduit les investisseurs à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Reserve Bank of Australia et même à tabler sur une hausse des taux pour la fin de l'année 2026. Dans le secteur de l'énergie , le pétrole brut américain

CLc1 a perdu 1,20 dollar pour s'établir à 58,88 dollars le baril, après que l'Irak a rétabli la production dans l'un de ses champs pétroliers qui représente 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont baissé de 1,26 $ pour s'établir à 62,49 $.