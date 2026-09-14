Les rendements américains à 10 ans atteignent 5 %, leur plus haut niveau depuis 2023

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Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont franchi la barre des 5 % lundi, soit leur niveau le plus élevé depuis octobre 2023 et un seuil psychologique étroitement surveillé qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l’économie américaine et menacer le marché haussier des actions en réduisant l’attrait relatif des titres américains.

Les rendements ont bondi, les opérateurs anticipant la possibilité que la Réserve fédérale doive maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps, après qu'une flambée des cours du pétrole a ravivé les craintes d'un regain de pression inflationniste. Les pressions sur les prix se situent déjà bien au-dessus de l'objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale.

Le rendement des obligations à 10 ans US10YT=RR a clôturé en hausse de 2,89 points de base, à 5,004 %.